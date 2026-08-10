Un terremoto de magnitud 7,4 estremece Colombia: reportan al menos 18 muertos, heridos y graves daños

Publicado por Diane Hernández 10 de agosto, 2026

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia este lunes y dejó un saldo inicial de 18 muertos y al menos 20 edificaciones colapsadas en el oeste del país. También se sintió en varias de las principales ciudades de la nación sudamericana, además de zonas de Ecuador y Panamá, según reportaron las autoridades y la agencia AFP.

El movimiento ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el oeste de Colombia.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) había informado inicialmente de una magnitud preliminar de 6,6, pero posteriormente actualizó el registro a 7,4, según recoge El Espectador. La entidad situó la profundidad del terremoto en unos 96 kilómetros.

El temblor fue percibido en numerosos puntos del territorio colombiano, incluidos Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Cúcuta, Valledupar y Envigado.

Reportan heridos y daños en Chocó

Las primeras evaluaciones apuntaban a afectaciones especialmente importantes en el oeste del país.

La gobernadora de Chocó informó que en Quibdó, capital del departamento, se registraron heridos y graves daños en edificaciones, de acuerdo con un despacho de la agencia AFP.

Medios colombianos difundieron imágenes de fachadas desprendidas y otras afectaciones en inmuebles mientras los organismos de emergencia comenzaron las inspecciones.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) inició contactos con autoridades territoriales y entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para verificar las posibles afectaciones ocasionadas por el terremoto.

Cali reporta "afectaciones graves" El alcalde de Cali también informó sobre “afectaciones graves” y señaló que las autoridades estaban utilizando drones para evaluar los daños, según AFP.

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​El terremoto se sintió con fuerza en esa ciudad, una de las más pobladas de Colombia y ubicada relativamente cerca de la zona del epicentro.

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​En Bogotá, numerosos edificios fueron evacuados tras el movimiento. Periodistas de AFP observaron a residentes salir a las calles mientras se escuchaban sirenas en distintos sectores de la capital.

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​El alcalde bogotano, Carlos Fernando Galán, informó inicialmente que no había reportes de daños estructurales importantes en la ciudad, aunque sí se habían detectado algunas grietas en edificios. Equipos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos comenzaron verificaciones en las diferentes localidades.

El terremoto también se sintió fuera de Colombia

El movimiento fue percibido además en Quito, Ecuador, y en Panamá, de acuerdo con AFP. La agencia señaló que no se emitió una alerta de tsunami tras el terremoto.

La Dirección General Marítima de Colombia (DIMAR) es la institución responsable, a través del Centro Nacional de Alerta contra los Tsunamis, de evaluar los terremotos que potencialmente podrían generar este tipo de fenómenos y de suministrar la información técnica al sistema colombiano de gestión de riesgos.

Una región de alta actividad sísmica

Colombia se encuentra en una zona de elevada actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas, principalmente las placas de Nazca, Sudamérica y el Caribe.

El Servicio Geológico Colombiano explica que una parte importante de la actividad sísmica del país se concentra precisamente en la región del Pacífico, donde la placa de Nazca se introduce debajo de la placa Sudamericana.

El terremoto de este lunes ocurre menos de dos meses después de los devastadores sismos registrados el 24 de junio en la vecina Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, que dejaron más de 6.000 muertos, según AFP.

Las autoridades colombianas continúan evaluando las consecuencias del terremoto, por lo que el balance de heridos y daños podría actualizarse en las próximas horas.