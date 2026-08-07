“La dictadura cubana no sobrevivirá a este año y la participación de la Administración Trump será decisiva”

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de agosto, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al expreso político cubano José Daniel Ferrer, sobre las últimas sanciones impuestas por la Administración del presidente Donald Trump contra la dictadura cubana debido a cooperación con los regímenes de Rusia y China.

“Desde que el castrocomunismo llegó al poder, la dictadura de Cuba ha visto a Estados Unidos como un enemigo a destruir, como en el 2001 cuando Fidel Castro dijo que tanto Irán como la tiranía cubana podían poner de rodillas al país del norte si se lo proponían. […] El régimen cubano siempre ha tratado de infiltrarse en Estados Unidos. Hay casos recientes donde se ha sabido que para La Habana es una prioridad infiltrar las más altas instancias de poder en Estados Unidos. […] El régimen cubano no va a sobrevivir al año 2026, no llega al 2027, el régimen va a caer y la participación de Estados Unidos será decisiva y vital. De hecho, dependerá el proceso de transición de lo que decida Estados Unidos”, dijo Ferrer.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.