China, Rusia, traficantes de droga, terrorismo islámico, IA y computación cuántica: las principales amenazas para el país

Publicado por Israel Duro 22 de marzo, 2026

La comunidad de Inteligencia publicó su informe anual sobre las principales amenazas a las que se enfrenta el país. Entre ellas, destaca de manera especial las otras dos grandes superpotencias, China y Rusia, y advierte de dos frentes que protagonizarán la carrera por la hegemonía mundial: el Ártico y el espacio. Además, y a pesar los grandes resultados logrados por Donald Trump en la frontera sur, los grupos de producción y tráfico de drogas continúan en lo más alto de la lista de peligros, junto con los retos originados por la nueva tecnología como la IA y la computación cuántica.

De acuerdo con La Evaluación Anual de Amenazas (ATA) de 2026 -la valoración oficial de la Comunidad de Inteligencia (IC) sobre una serie de amenazas que se ciernen sobre los ciudadanos estadounidenses, el territorio nacional y los intereses de Estados Unidos en todo el mundo- , "Las recientes iniciativas para reforzar la defensa nacional han tenido efectos positivos, pero aún queda mucho por hacer para hacer frente a las complejas y cambiantes amenazas a las que se enfrenta Estados Unidos".

"Por ejemplo, la seguridad fronteriza ha tenido un éxito especial gracias al cierre de la frontera entre Estados Unidos y México por parte del presidente Trump. Los encuentros con migrantes y las incautaciones de fentanilo en la frontera entre Estados Unidos y México han disminuido drásticamente desde principios de 2025, gracias a una combinación de políticas estadounidenses más estrictas y medidas de seguridad regionales. Sin embargo, las organizaciones criminales transnacionales amenazan a nuestros ciudadanos, principalmente mediante la producción y el tráfico de drogas ilícitas, responsables de la muerte de decenas de miles de estadounidenses, y al facilitar los flujos de migrantes ilegales hacia EEUU Diversos grupos terroristas, especialmente aquellos motivados por la ideología islamista, siguen representando una amenaza para la libertad y las vidas de los estadounidenses, tanto en el país como en el extranjero. Además, actores estatales y no estatales tienen la capacidad de atacar directamente el territorio nacional".

"El panorama de la seguridad mundial se esté volviendo cada vez más complejo"

Además, Inteligencia advirtió de que "el panorama de la seguridad mundial se esté volviendo cada vez más complejo. El riesgo de fragmentación económica mundial va en aumento, y se prevé que las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la computación cuántica, tengan un impacto significativo en la seguridad nacional. Además, los conflictos armados son cada vez más frecuentes a escala mundial, la competencia entre las grandes potencias continúa y las capacidades militares de los actores estatales y no estatales están mejorando. La intensificación de la competencia por las cadenas de suministro y la primacía tecnológica, la mayor diversidad de amenazas en ámbitos clave y los conflictos regionales no resueltos o potenciales generan riesgos interrelacionados".

Eso, sí, el informe apunta la importancia de analizar todos estos riegos para calibrar de manera adecuada cuáles son los que realmente amenazan al país y su grado de importancia: "En un mundo más complejo, es especialmente importante que pensemos con prudencia y prioricemos nuestros esfuerzos, que encontremos oportunidades para promover la paz y soluciones mutuamente beneficiosas a los problemas, sin subestimar al mismo tiempo aquellas amenazas que sí afectan a nuestra libertad y a nuestros intereses".

Riesgos en el territorio nacional

Así, el informe estudia en primer lugar las amenazas en el propio territorio nacional, que encabezan las Organizaciones Criminales transnacionales (TCO), el narcotráfico, el terrorismo islamista y las armas de destrucción masiva. La inmigración, a pesar de los espectaculares datos logrados por Donald Trump en su primer año de mandato, sigue apareciendo en esta lista:

La Comunidad de Inteligencia (IC) considera que el país se enfrenta a diversas amenazas durante el próximo año, entre las que destacan nuestras principales preocupaciones: la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito de drogas, la migración, la amenaza de la ideología islamista y el terrorismo, la competencia entre grandes potencias y las amenazas relacionadas con las armas de destrucción masiva. Las organizaciones criminales transnacionales (TCO) introducen drogas ilegales en Estados Unidos, cometen fraudes financieros y blanquean dinero a través de instituciones financieras internacionales. Los cambios en las políticas estadounidenses de 2025 sobre la migración ilegal y el aumento de los esfuerzos de control en la frontera entre Estados Unidos y México, así como a nivel regional, han disuadido la inmigración ilegal y reducido drásticamente el número de migrantes interceptados, pero los factores subyacentes que durante años han impulsado la migración hacia Estados Unidos desde diversas partes del mundo siguen prácticamente sin cambios.

El informe también estudia como amenazas para la seguridad del país las maniobras de Rusia y China en el Ártico "para contrarrestar lo que perciben como avances de EEUU y promover sus intereses estratégicos". El desarrollo por parte de China, Rusia y Corea del Norte de "sistemas de lanzamiento nuevos, novedosos o avanzados para aumentar u obtener la capacidad de atacar el territorio nacional" también se analizan en este apartado.

Producción y tráfico de drogas

En lo que respecta al tráfico ilícito de drogas, Inteligencia destaca que, gracias a la presión fronteriza de Trump y a la colaboración de las autoridades mexicanas en su lucha contra el narcotráfico, las incautaciones de fentanilo se han reducido un 56% desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. También las guerras internas entre los cárteles del país vecino han contribuido a estos números.

Según el documento, "el fentanilo y otros opioides sintéticos siguen siendo las drogas más letales que se introducen de contrabando en el país, y causaron más de 38 000 muertes en Estados Unidos durante el periodo de 12 meses comprendido entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. Esto supone una disminución de casi el 30 % en las muertes por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos, según datos de los CDC".

Dentro de las TCO vinculadas al narcotráfico, Inteligencia distingue entre las que tienen sede en México -con los cárteles de Sinaloa y Jalisco de Nueva Generación a la cabeza-; las colombianas, con las FARC y el ELN como elementos destacados. También se incluye a China e India en este lote, aunque se reconoce "una mejora notable" en las cifras de ambas naciones.

México, Colombia, China e India, principales focos

El informe apunta que los cárteles mexicanos "son los principales productores y proveedores de drogas ilícitas, como el fentanilo, la heroína, la metanfetamina y la cocaína procedente de Sudamérica, para el mercado estadounidense". Debido a la dificultad que encuentran para introducir sus mercancías a través de la frontera sur, se está investigando nuevas fórmulas

Por su parte, las TCO y los grupos armados ilegales con sede en Colombia, "son responsables de la producción y el tráfico de grandes volúmenes de cocaína hacia los mercados de Estados Unidos y Europa. Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y los grupos criminales colombianos han ampliado sus redes de tráfico con bandas vecinas de Ecuador y Brasil".

Sin embargo y pese a que "se ha producido una mejora notable", China y la India "siguen siendo los principales países de origen de los precursores químicos ilícitos del fentanilo y del equipo de prensado de pastillas". El informe destaca que "Pekín acordó detener el flujo de precursores químicos del fentanilo hacia América del Norte, emitió un aviso consultivo al sector dirigido a las empresas con sede en China y estableció un nuevo requisito de licencias de exportación para determinados precursores químicos del fentanilo".

También India "ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico durante el último año. En enero de 2026, el primer ministro Modi y otros funcionarios indios manifestaron su disposición a profundizar la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico".

Bandas hispanas en EEUU, un riesgo violento

Además, Inteligencia identifica otras TCO, con una vinculación menor al narcotráfico, como un riesgo para la seguridad nacional. Estos grupos "amenazan la salud y la seguridad públicas en el territorio nacional, así como el bienestar de los civiles y los socios en el extranjero, a través de sus actividades delictivas violentas y sus esfuerzos de expansión. Estos grupos se dedican a una amplia gama de actividades delictivas violentas, entre las que se incluyen el asesinato, el secuestro, el robo, la trata de personas, la prostitución, la extorsión, el tráfico de drogas y los delitos relacionados con armas de fuego, alternando en ocasiones entre la competencia y la colaboración con otras organizaciones criminales transnacionales (TCO) de la región, lo que alimenta el aumento de la violencia y la inestabilidad".

Entre ellas, el informe destaca a la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua (TdA), la Mara Salvatrucha (MS-13) -ambas instaladas en EEUU- y bandas haitianas que amenazan la seguridad y la estabilidad de Haití mediante sus ataques contra las fuerzas de seguridad y el uso de la intimidación y la violencia sexual contra la población civiy que, desde septiembre de 2025, han llevado a cabo ataques periódicos con armas de fuego contra el recinto de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe.

Expansión de la islamista y grupos terroristas islámicos

A continuación, el informe apunta a la expansión de la ideología islamista y a grupos terroristas islámicos como una de las principales amenazas para la seguridad nacional. La implicación de EEUU en la guerra de Irán o en la lucha contra organizaciones terroristas han aumentado el riesgo de atentados dentro de nuestras fronteras. Inteligencia apunta, no obstante, que dos de las más peligrosas ramas, ISIS y Al Qaeda "son considerablemente más bajos que en sus respectivos máximos a principios de la década de 2000 y a mediados de la década de 2010".

"La ideología yihadista y los influencers desempeñan un papel clave a la hora de incitar a la violencia mediante la difusión de narrativas antioccidentales y a favor de la lucha armada. Dichas narrativas han influido en la mayoría de los atentados extremistas violentos suníes perpetrados en Estados Unidos en los últimos años. Quienes promueven la ideología islamista han logrado atraer a un público más amplio y más joven gracias al uso de la tecnología y, en los últimos años, se han centrado cada vez más en narrativas emotivas y basadas en el resentimiento, en lugar de en los escritos académicos e ideológicos yihadistas tradicionales. Además, los migrantes que ya estaban influenciados por el islamismo antes de su llegada, especialmente en Europa, plantean riesgos que podrían aumentar dado el deterioro del entorno de seguridad en algunos países".

Carrera a contrarreloj contra Rusia por el Ártico

La siguiente amenaza localizada es la carrera por el Ártico. Un reto en el que el principal rival es Rusia, que se encuentra en una posición ventajosa en estos momentos.

"Rusia cuenta con la mayor costa ártica y se considera parte de la región. Rusia es nuestro principal desafío en el Ártico, ya que pretende promover sus intereses en la región como parte de una competencia más amplia por el equilibrio de poder a nivel mundial. Moscú busca ampliar y profundizar su presencia en el Ártico mediante el aumento del comercio marítimo, la extracción de recursos naturales y la actividad militar. Además de sus propias preocupaciones económicas y de seguridad internas, esta actividad tiene como objetivo contrarrestar lo que se percibe como un creciente énfasis de Estados Unidos en ampliar su influencia y presencia en el Ártico como un objetivo estratégico clave de seguridad nacional. Como país no ártico, China lleva a cabo esfuerzos más limitados en la región para promover sus intereses estratégicos y económicos, principalmente a través de su relación con Rusia, y Pekín ha manifestado su intención de aumentar su presencia cuando las aguas internacionales sean accesibles.

Rusia controla aproximadamente la mitad de la costa ártica y considera que la región es esencial para su bienestar económico y su seguridad nacional. Moscú quiere seguir desarrollando sus reservas de petróleo y gas en el Ártico y posicionarse para cosechar los beneficios del aumento previsto del comercio marítimo. Si bien Rusia ha mejorado su capacidad para operar en el Ártico centrándose en la preparación para el combate y utilizando tecnologías e instalaciones de doble uso para la defensa, su guerra con Ucrania ha limitado su capacidad para alcanzar plenamente sus ambiciones árticas".

Las amenazas tecnológicas: IA y computación cuántica

El informe tampoco descuida las amenazas tecnológicas, especialmente tras la explosión de la IA y sus posibles usos militares. A ésta suma la computación cuántica, aún en desarrollo, pero que será la próxima revolución:

"El liderazgo en tecnologías emergentes determina cada vez más el poder y la influencia a escala mundial. Para potencias tecnológicas como Estados Unidos y China, la inteligencia artificial y la ciencia de la información cuántica —especialmente la computación cuántica— ocupan un lugar central en esta competencia por el liderazgo. Estas tecnologías generarán nuevas y amplias capacidades en los próximos años que repercutirán en las economías y en las ventajas de seguridad nacional de los países. Al mismo tiempo, estas tecnologías plantean nuevos riesgos en todo el espectro de los intereses de seguridad nacional y nacional que requieren un análisis riguroso y medidas de mitigación desde el principio".

La revolución de la IA alcanza la defensa, la Inteligencia y la guerra

Respecto a la IA, inteligencia apunta que "en el sector de la defensa, la IA ya se ha utilizado en conflictos recientes para influir en la selección de objetivos y agilizar la toma de decisiones, lo que supone un cambio significativo en la naturaleza de la guerra moderna. La IA también tiene el potencial de contribuir al diseño de armas y sistemas, influir en las operaciones cibernéticas ofensivas y defensivas, y aumentar la autonomía de los vehículos no tripulados".

Además, la IA también tiene un uso destacado en el ámbito de la inteligencia, al permitir a los analistas "interpretar rápidamente enormes conjuntos de datos y generar ideas y perspectivas novedosas sobre cuestiones complejas de seguridad nacional". No obstante, "estas aplicaciones también conllevan riesgos que requieren una ingeniería humana cuidadosa para mitigar adecuadamente el riesgo de la autonomía de la IA antes de su despliegue generalizado".

Carrera mundial por ser pioneros en computación cuántica

Aunque "el plazo para la transición a la computación cuántica no está claro debido a una multitud de retos", los pioneros en el desarrollo de ordenadores cuánticos "proporcionarán a sus países una ventaja tecnológica extraordinaria frente a los demás, tanto en lo que respecta a la capacidad de procesar rápidamente información relacionada con la seguridad nacional como a la de descifrar los métodos de encriptación actuales. Los ordenadores cuánticos están formados por bits cuánticos, o qubits, que desempeñan una función similar a la de los bits de los ordenadores digitales actuales".

En estos momentos, Estados Unidos, China, la UE, Japón y el Reino Unido están invirtiendo miles de millones de dólares para convertirse en los primeros en actuar en este campo, superando los importantes retos a los que se enfrentan. Entre los desafíos a superar "se incluyen la necesidad de una coordinación público-privada más eficaz, la ampliación de los qubits y la arquitectura general de los ordenadores cuánticos, y la I+D en áreas fundamentales como el software y los algoritmos avanzados, los materiales, el hardware y los estándares y puntos de referencia, como mínimo".

Inteligencia alerta de que "la aparición de un ordenador cuántico relevante desde el punto de vista criptográfico (CRQC), que ningún país ha construido aún, supone una amenaza para el cifrado en el que se basan las transacciones y las comunicaciones seguras en línea. Un CRQC podría descifrar los métodos actuales de cifrado utilizados para proteger información sensible en los ámbitos financiero, sanitario y gubernamental, lo que pondría en peligro la confidencialidad y la integridad de la información. Las consecuencias de gran alcance de tal compromiso han reforzado el interés de los líderes tecnológicos por los métodos de cifrado resistentes a la computación cuántica para salvaguardar la información de seguridad nacional".

El espacio, el nuevo frente

A partir de aquí, el informe pasa a analizar las amenazas globales, analizando por zonas y grandes actores. En este apartado, además de Rusia y China, Inteligencia analizó la situación provocada por la guerra de Irán, así como los principales retos respecto a Europa, Eurasia, África, y el nuevo frente que puede decidir las guerras del futuro -ya casi el presente-: el espacio.

En este campo, China se ha convertido en el gran rival de EEUU, tras desbancar a Rusia en la carrera espacial. Un apartado clave, puesto que "los rápidos avances en la tecnología espacial, la reducción de las barreras de entrada, el despliegue de sistemas antiespaciales y la expansión de las aplicaciones civiles y militares han consolidado el ámbito espacial como un escenario clave para la competencia estratégica y los conflictos futuros".

Además, Inteligencia advierte de que "la disminución de los costes de los lanzamientos espaciales y la fabricación de satélites ha permitido que un mayor número de actores —tanto entidades estatales como no estatales— desarrollen o aprovechen las capacidades espaciales de otros. Ahora, una gama más amplia de actores puede utilizar las capacidades espaciales para amenazar las operaciones militares de EEUU y sus aliados, exponer actividades sensibles de inteligencia estadounidense y facilitar actividades ilícitas como el tráfico de drogas y el terrorismo".

China, el gran rival en la guerra de las galaxias

En cuanto a los países rivales, "China ha eclipsado a Rusia como principal competidor de EEUU en el espacio. El rápido despliegue de capacidades espaciales por parte de Pekín le permite utilizar el espacio para promover sus objetivos de política exterior, desafiar la superioridad militar y tecnológica de Estados Unidos en el espacio y proyectar su poder a escala global".

No obstante, no se puede subestimar el peligro del Kremlin, puesto que Moscú "sigue siendo una potencia espacial capaz, a pesar de que su industria espacial adolece de una financiación insuficiente sistémica, problemas de control de calidad, sanciones internacionales y controles a la exportación".

"La evolución de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha puesto de relieve a escala mundial la importancia que tienen los servicios espaciales en las operaciones militares. Ucrania ha demostrado por primera vez que un país que carece de infraestructura espacial propia puede integrar servicios espaciales comerciales y de socios para defenderse de un adversario que cuenta con sistemas espaciales consolidados y décadas de experiencia en operaciones espaciales militares".

El ciberespacio, una amenaza global

Además del espacio, el ciberespacio es otro campo de preocupación para los servicios de Inteligencia. Así, "los actores cibernéticos de China, Rusia, Irán y Corea del Norte, así como los grupos de ransomware, seguirán representando amenazas graves para las redes y las infraestructuras críticas de Estados Unidos. Es casi seguro que estos actores cibernéticos globales continuarán con sus actividades maliciosas, ya que obtienen de estas operaciones un valor inigualable en materia de recopilación de inteligencia, además de incentivos económicos. Estos adversarios cibernéticos también tienen la capacidad de preparar o ejecutar ataques disruptivos y destructivos contra las infraestructuras críticas de Estados Unidos y otros objetivos. Siguen invirtiendo recursos en operaciones destinadas a comprometer los sistemas estadounidenses y los recursos informáticos globales fundamentales".

En estos momentos, "China es la amenaza cibernética más activa y persistente para las redes del Gobierno de EE. UU., el sector privado y las infraestructuras críticas, mientras que Rusia representa una amenaza persistente y avanzada de ciberataques y de inteligencia extranjera. Ambos países continúan con sus esfuerzos de I+D y posicionamiento previo para mejorar sus capacidades de ciberataque de primer orden con el fin de utilizarlas contra EEUU".

A ellos hay que sumar a Irán, "una amenaza para las redes y las infraestructuras críticas de EEUU en forma de ciberespionaje y ciberataques". Inteligencia advierte de que "los operadores cibernéticos iraníes han utilizado anteriormente ciberataques contra objetivos mal defendidos y oponentes más débiles, como Albania". Además, Inteligencia apunta que el Régimen de los Ayatolás ha utilizado ciberataques como represalia por la guerra de Oriente Medio:

Por ejemplo, "el 11 de marzo, un grupo de hackers vinculado a Irán reivindicó la autoría de un ciberataque contra una empresa estadounidense de tecnología médica, en represalia por los ataques de Estados Unidos contra Irán. El grupo de hackers afirmó que había borrado 200 000 sistemas y extraído 50 terabytes de datos de la empresa".

Armas de destrucción masiva

"Los países con capacidad para fabricar armas de destrucción masiva están modernizando, ampliando y probando dicha capacidad y sus sistemas vectores. El abanico de amenazas de armas de destrucción masiva para Estados Unidos aumentará a medida que los Estados desarrollen opciones de uso y sistemas vectores más diversos que puedan reducir el umbral de uso, eludir las defensas antimisiles estadounidenses o evadir la detección. El desarrollo y la incorporación continuos de estas tecnologías de doble uso también suponen un reto para la capacidad de la comunidad de inteligencia (IC) a la hora de recopilar y detectar su aparición o sus avances en el desarrollo, incluidos los relacionados con las armas de destrucción masiva, así como de identificar formas de contrarrestar el desarrollo y la producción de estas capacidades", analiza el informe.

En este campo, Inteligencia apunta que "es probable que China, Corea del Norte, Pakistán y Rusia sigan investigando, desarrollando y desplegando sistemas vectores que aumenten su alcance y precisión, pongan a prueba las defensas antimisiles de EEUU y ofrezcan nuevas opciones para el uso de armas de destrucción masiva".

En estos momentos, "Rusia cuenta con el arsenal de armas nucleares más grande y diverso, y está modernizando sus capacidades nucleares a pesar de los múltiples fallos en las pruebas de nuevos sistemas".

El informe, además, incide en que "Antes de la Operación Epic Fury, Irán estaba desarrollando sistemas de misiles cada vez más avanzados, incumplía sus obligaciones en virtud de la Convención sobre Armas Químicas, no había abandonado su intención de llevar a cabo actividades de I+D sobre agentes biológicos y toxinas con fines ofensivos, pretendía recuperarse de la devastación de su infraestructura nuclear sufrida durante la Guerra de los 12 Días y se negaba a cumplir sus obligaciones nucleares con el OIEA, lo que incluía impedir el acceso de este organismo a instalaciones nucleares clave". Lo que provocó los ataques combinados de EEUU e Israel.

Armas químicas

Dentro del apartado de armas de destrucción masiva, Inteligencia dedica un capítulo especial a las armas químicas. De acuerdo con sus informes, "la mayoría de los Estados con programas de armas químicas y biológicas han desarrollado estas armas para usos tácticos, como asesinatos selectivos, operaciones militares especiales y operaciones de lucha contra el terrorismo o de contrainteligencia, y es probable que mantengan estas inversiones durante los próximos años".

Además, "los estados con programas de armas químicas y biológicas están desarrollando una serie de capacidades diseñadas para poner a prueba la capacidad de detectar, tratar o atribuir los ataques, y en los últimos años algunos han desarrollado, mantenido o ampliado capacidades de armas químicas y biológicas a gran escala para su uso en el campo de batalla. Es probable que China, Corea del Norte y Rusia mantengan los conocimientos y la capacidad para producir y emplear patógenos y toxinas biológicas tradicionales, y, históricamente, han buscado —o, en el caso de Corea del Norte, siguen buscando— patógenos que causen enfermedades altamente infecciosas o contagiosas".