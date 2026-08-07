NFL: El novato Haynes King da la victoria in extremis a los Panthers frente a los Cardinals en el Hall of Fame Game

Publicado por Israel Duro 7 de agosto, 2026

El touchdown de cinco yardas del novato Haynes King en la última jugada dio a los Carolina Panthers una victoria por 33-30 sobre los Arizona Cardinals el jueves en el Partido del Salón de la Fama celebrado en Canton, Ohio.

King, un quarterback novato de 25 años no seleccionado en el draft, completó 21 de 34 pases para 180 yardas y dos touchdowns, y corrió tres veces para 39 yardas y el touchdown de la victoria en el primer partido de pretemporada de la NFL de la temporada 2026.

Con un marcador de 27-23 en contra al final del último cuarto, los Cardinals avanzaron 62 yardas en 10 jugadas, y el quarterback suplente Kedon Slovis lanzó un pase de touchdown de una yarda a Bryson Green para dar a Arizona una ventaja de 30-27.

Carolina respondió con una marcha de 13 jugadas y 65 yardas en 1:55, en la que King cruzó la línea de gol al final para sentenciar el partido.

Los Panthers optaron por ir a por la victoria en la última jugada

Dado que en los partidos de pretemporada no hay prórroga, los Panthers decidieron ir a por la victoria en la última jugada en lugar de patear un gol de campo que habría empatado el marcador.

Dos días antes de que el exlinebacker de Carolina Luke Kuechly y el receptor retirado de Arizona Larry Fitzgerald sean incluidos en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, sus antiguos clubes se enfrentaron en el clásico anual que marca el inicio de los partidos de pretemporada de cara al inicio de la campaña de la NFL el próximo mes.

El partido se centra principalmente en jugadores como King, que intentan ganarse un puesto de titular y un hueco en la plantilla para la temporada regular.

Tras un primer cuarto sin anotaciones, Arizona se adelantó 7-0 con un touchdown de una yarda de Corey Kiner. Esta jugada culminó una serie ofensiva de 13 jugadas y 96 yardas en la que Carson Beck completó los seis pases que lanzó para un total de 72 yardas.

Un partido intenso y muy reñido

Carolina empató con una carrera de touchdown de una yarda de AJ Dillon , pero Arizona recuperó la ventaja con un pase de touchdown de cinco yardas de Beck a Simi Fehoko. Un pase de touchdown de 15 yardas de King a Ja'seem Reed volvió a igualar el marcador a favor de Carolina.

El gol de campo de 35 yardas de Chad Ryland dio a los Cardinals una ventaja de 17-14, pero Ryan Fitzgerald respondió por Carolina desde 33 yardas para igualar el marcador al descanso a 17-17. El gol de campo de 43 yardas de Ryland en el tercer cuarto volvió a poner a Arizona por delante, pero King lanzó un pase de touchdown de cuatro yardas a Anthony Tyus que dio a los Panthers una ventaja de 24-20.

Los Cardinals respondieron con un gol de campo de 35 yardas de Ryland, pero Fitzgerald contestó desde 37 yardas para restablecer la ventaja de cuatro puntos de Carolina, lo que preparó el terreno para el drama final.

Debut del entrenador jefe de Arizona, Mike LaFleur

El partido supuso el debut del entrenador jefe de Arizona, Mike LaFleur, contratado en febrero para sustituir a Jonathan Gannon.

Junto con su hermano Matt, en su octava temporada como entrenador jefe de Green Bay, son la segunda pareja de hermanos en ejercer de entrenadores de la NFL después de John Harbaugh, de los New York Giants, y Jim Harbaugh, de los Los Angeles Chargers.

El entrenador de los Panthers, Dave Canales, llevó a Carolina a un balance de 8-9 y al título de la división NFC Sur el año pasado.