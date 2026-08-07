Los ataques de los hutíes calientan aún más la situación del polvorín de Oriente Medio: Arabia Saudita advierte de que no se quedará "de brazos cruzados"

Publicado por Israel Duro 7 de agosto, 2026

Los terroristas hutíes están calentando aún más si cabe la tensa situación de Oriente Medio. Su ofensiva contra el Gobierno de Yemen y Arabia Saudita continúa y el pasado jueves varios ataques con drones acabaron con la vida de al menos 60 soldados yemeníes e hirieron a 11 civiles de distintas nacionalidades en Riad. Los días previos venían disparando contra barcos saudíes en el Mar Rojo.

Finalmente, la paciencia saudí se agotó y advirtió de que no se quedará "de brazos cruzados" mientras continúan las agresiones del proxie iraní.

A los ataques del jueves, que dejaron al menos 58 muertos y decenas de heridos (en un primer momento se habló de 39 fallecidos) en el Ejército gubernamental de Yemen se sumó otro durante el viernes que dejó otros tres muertos. El Ministerio de Defensa yemení aseguró que responderán a esta "agresión en el momento y lugar apropiados".

Los ataques más letales desde el alto el fuego de 2022

Un funcionario militar declaró a AFP que un campamento militar en la zona de Al Ruwaik, en la provincia de Marib (centro de Yemen), había sido atacado, así como campamentos en las zonas de Al Abr y Al Wadiah, en Hadramaut, cerca de la frontera con Arabia Saudita.

Se trata de los ataques más letales desde el alto el fuego de 2022, que puso fin a más de siete años de una guerra devastadora en el más pobre de la península arábiga. Los hutíes están en guerra con el Gobierno desde 2014, en un conflicto que ha causado cientos de miles de muertos y ha provocado una grave crisis humanitaria en Yemen.

Los hutíes aseguran que están "listos para una escalada"

Los terroristas rebeldes, que controlan Saná, y gran parte del norte del país, reivindicaron los últimos ataques:

"Nuestras fuerzas armadas llevaron a cabo una operación de gran envergadura dirigida contra concentraciones de tropas enemigas", indicó su portavoz militar, Yahya Saree, denunciando "un importante refuerzo militar saudita". Y advirtió que los rebeldes estaban "preparados en caso de escalada".

Ataques contra Arabia Saudita

Los rebeldes yemeníes también han atacado infraestructuras en Arabia Saudita, que ha respondido contra sus posiciones. El mismo jueves, nuevos ataques en la frontera entre Arabia Saudita y Yemen dejaron once civiles heridos, indicó la coalición dirigida por Riad.

Entre los heridos hay siete saudíes, entre ellos un niño de cuatro años, dos egipcios, un yemení y un pakistaní, precisó el portavoz de la coalición, el general Turki al Malki, en un comunicado difundido por la agencia oficial saudita.

Ataques contra petroleros

El miércoles, los hutíes declararon haber atacado dos petroleros saudíes en el mar Rojo y en el golfo de Adén, en el marco del bloqueo que habían anunciado en julio contra la flota saudita.

La medida pone en riesgo la capacidad de Arabia Saudita, primer exportador de crudo del mundo, para transportar su petróleo hacia los mercados internacionales, después del cierre iraní del estrecho de Ormuz.

Las hostilidades se producen tras el reciente intento de aterrizaje en Saná de un avión iraní procedente de Teherán, que desafió la hegemonía saudita sobre el espacio aéreo yemení.