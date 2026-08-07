España | La policía desmantela una gran red de tráfico de migrantes y drogas en el Mediterráneo: 78 detenidos y 18 lanchas intervenidas

Publicado por Carlos Dominguez 7 de agosto, 2026

La Policía Nacional española ha desmantelado una de las mayores organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas a través del Mediterráneo. En la operación, desarrollada este viernes, han sido detenidas 78 personas y se han intervenido 18 embarcaciones de alta velocidad.

Durante el operativo se registraron 17 ubicaciones en Alicante, Almería, Cartagena y Murcia, en las que se incautaron un revólver del calibre .38, una ametralladora simulada y munición; más de 25.000 euros en efectivo (unos $28.850), bienes presuntamente vinculados al blanqueo de capitales y un libro de contabilidad del sistema informal "hawala"; 15.000 pastillas de MDMA (7 kg), 61 kg de hachís y 500 g de cocaína; además de teléfonos satelitales, dispositivos GPS, herramientas de comunicación cifrada y antenas parabólicas.

Doble flujo: drogas hacia Argelia y migrantes de regreso a España

Según el comunicado oficial, "la red delictiva pasó del tráfico de drogas a convertirse en una organización criminal de doble flujo diseñada para maximizar los beneficios. En las rutas de salida desde España y Portugal hacia Argelia, el contrabando se centraba en drogas sintéticas (como la MDMA), armas de fuego y explosivos".

En el viaje de regreso, las mismas embarcaciones traían a migrantes hasta la costa mediterránea española y la isla de Ibiza, Los investigadores calculan que el grupo habría realizado al menos 64 travesías ilegales, en las que lograron introducir en España a más de 2.000 personas. Los beneficios estimados superan los 24 millones de euros (unos $27,7 millones).

Hasta 50 personas por lancha y 12.000 euros por plaza

Las condiciones de los cruces eran especialmente peligrosas. Los migrantes viajaban hacinados, a gran velocidad y en mares agitados. En algunos casos, según la Policía, los pasajeros eran atados para evitar que cayeran al agua durante la navegación.

La organización cobraba hasta 12.000 euros (unos $13.840) por persona y, en determinadas operaciones, llegaba a embarcar a unas 50 personas en una sola lancha. Entre los detenidos se encuentran cuatro supuestos cabecillas de la red. El valor de las embarcaciones incautadas supera los 5 millones de euros ($5,77 millones).

Una colaboración internacional

La operación contó con la colaboración de Europol y de las fuerzas policiales de Francia, Portugal y Polonia.

Aunque la principal ruta de llegada irregular a España por vía marítima sigue siendo la atlántica, que conecta el oeste de África con las islas Canarias, en los últimos meses se ha registrado un aumento de las llegadas por la ruta del Mediterráneo occidental, procedente de Argelia, mientras que las cifras en Canarias han disminuido.