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VIDEO | Así fue el amerizaje de la misión Artemis II en el océano Pacífico

La cápsula Orión tocó tierra a las 8:07 AM PT. "Houston, los recibimos fuerte y claro. Estamos estables", dijo el comandante Reis Wiseman.

Amerizaje de la misión Artemis II en el océano Pacífico

Amerizaje de la misión Artemis II en el océano PacíficoAFP PHOTO / NASA.

Alejandro Baños
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Alejandro Baños

Tras diez días en el espacio, bordeando la Luna, la misión Artemis II regresó a La Tierra. La cápsula Orión completó su descenso y amerizó en torno a las 8:07 PM PT en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego (California). 

"Houston, los recibimos fuerte y claro. Estamos estables", dijo el comandante Reis Wiseman, líder de la misión Artemis II, tras amerizar. "¡Qué viaje!".

Con la tarea completada, Estados Unidos regresó a la exploración tripulada del espacio profundo.

Así fue el amerizaje de la misión Artemis II

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