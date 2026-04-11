VIDEO | Así fue el amerizaje de la misión Artemis II en el océano Pacífico
La cápsula Orión tocó tierra a las 8:07 AM PT. "Houston, los recibimos fuerte y claro. Estamos estables", dijo el comandante Reis Wiseman.
Tras diez días en el espacio, bordeando la Luna, la misión Artemis II regresó a La Tierra. La cápsula Orión completó su descenso y amerizó en torno a las 8:07 PM PT en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego (California).
"Houston, los recibimos fuerte y claro. Estamos estables", dijo el comandante Reis Wiseman, líder de la misión Artemis II, tras amerizar. "¡Qué viaje!".
Con la tarea completada, Estados Unidos regresó a la exploración tripulada del espacio profundo.