El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que las lluvias intensas, las tormentas y las nevadas en zonas montañosas marcarán las condiciones meteorológicas de este jueves 29 de octubre, con un panorama de inestabilidad que podría prolongarse hasta el fin de semana en varias regiones del país.

De acuerdo con el último pronóstico de corto plazo del Centro de Predicción Meteorológica (WPC), las principales preocupaciones se concentran en el sur y suroeste, donde la combinación de humedad tropical y sistemas de bajas presiones favorecerá precipitaciones abundantes.

Al mismo tiempo, un frente frío avanzará desde el valle del Misisipi hacia sectores del noreste, mientras el noroeste continuará registrando nieve en las elevaciones más altas de las montañas Cascade y las Montañas Rocosas.

Texas y Nuevo México, bajo amenaza de inundaciones repentinas

El mayor riesgo de lluvias excesivas para este jueves se concentra en sectores del oeste y centro de Texas, donde el WPC estableció un nivel 2 de 4, denominado riesgo ligero, dentro de su escala de amenazas por inundaciones repentinas.

El organismo explicó que la llegada de humedad procedente del golfo de México, combinada con la energía atmosférica asociada a los remanentes del ciclón tropical Vance, favorecerá la formación de tormentas y episodios de lluvia intensa.

Nuevo México también podría experimentar precipitaciones importantes, especialmente en zonas próximas al oeste de Texas.

Las autoridades meteorológicas advierten que las lluvias podrían acumularse rápidamente en determinadas localidades, lo que incrementaría el peligro de inundaciones en carreteras, áreas urbanas y terrenos vulnerables.

El pronóstico de riesgo abarca desde la mañana del jueves 29 hasta la mañana del viernes 30 de octubre, según los horarios del este del país

Un frente frío llevará lluvias y tormentas hacia el noreste

Otro de los fenómenos destacados es el avance de un frente frío que favorecerá precipitaciones y tormentas eléctricas desde el valle del Misisipi hacia partes del noreste del país.

El sistema continuará desplazándose hacia el este, generando condiciones cambiantes en las regiones que atraviese.

A pesar del paso de este frente, buena parte del este de Estados Unidos mantendrá temperaturas inusualmente cálidas para finales de octubre, según las previsiones del NWS.

El pronóstico oficial identifica las lluvias y las tormentas como los principales efectos de este sistema, aunque su intensidad y distribución variarán según la zona.

Nevadas en las montañas del noroeste

En el noroeste del país, las condiciones serán diferentes. Los meteorólogos pronostican nuevas nevadas en las zonas elevadas de las montañas Cascade, principalmente en Washington y Oregón, así como en sectores de las Montañas Rocosas del norte.

Las precipitaciones en forma de nieve continuarán en cotas altas y podrían provocar dificultades para circular por algunos pasos montañosos.

Según el WPC, la cota de nieve se situará generalmente por encima de los 4.000 pies (unos 1.220 metros), aunque podría descender en algunas áreas. El organismo contempla acumulaciones adicionales en sectores elevados de Washington y Montana.

Mientras tanto, en las zonas de menor altitud predominarán las precipitaciones en forma de lluvia.

Arizona se prepara para lluvias intensas durante el fin de semana

El pronóstico también anticipa un deterioro de las condiciones meteorológicas en Arizona a partir del viernes 30 de octubre, cuando se espera que aumente la actividad tormentosa en el centro y sur del estado.

El Centro de Predicción Meteorológica estableció un riesgo ligero de lluvias excesivas para esas regiones, debido a la llegada de abundante humedad del Pacífico.

La amenaza podría prolongarse durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con posibilidad de inundaciones repentinas y escorrentías peligrosas, particularmente en zonas montañosas y terrenos normalmente secos.

Los meteorólogos señalan que el sistema podría resultar especialmente significativo por la cantidad de humedad disponible para esta época del año.

Hawái enfrenta fuertes lluvias y posibles inundaciones

En Hawái, el pronóstico también contempla precipitaciones intensas y tormentas eléctricas durante este jueves.

Según el WPC, una importante concentración de humedad tropical favorece episodios de lluvia que podrían alcanzar localmente entre una y dos pulgadas por hora, equivalentes a unos 25 a 51 milímetros.

Las islas de Oahu y Maui figuran entre las áreas con mayor exposición a precipitaciones abundantes, mientras que entre la noche del jueves y el viernes las lluvias más intensas podrían concentrarse en sectores de Maui y la Isla Grande.

El organismo contempla la posibilidad de inundaciones repentinas localmente significativas, aunque prevé una disminución progresiva de las precipitaciones durante los próximos días.

Temporada de huracanes: el Atlántico permanece sin ciclones activos

Por otra parte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó durante la madrugada del jueves que no había ciclones tropicales activos en el Atlántico, el mar Caribe o el golfo de México.

Además, el organismo no anticipaba la formación de nuevos ciclones tropicales en esa cuenca durante los próximos siete días.

En el Pacífico oriental, el NHC continuaba monitoreando la depresión tropical Vance, situada frente a la costa occidental de México. En el aviso de la noche del miércoles, el sistema registraba vientos máximos sostenidos de aproximadamente 35 millas por hora (55 km/h) y se esperaba que perdiera sus características tropicales durante las siguientes 24 horas.

Aunque Vance se debilitaba, la humedad asociada con el sistema podría contribuir a las precipitaciones previstas en Texas y Nuevo México.