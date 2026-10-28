Murió a los 80 años Susan Saint James, estrella de las series 'Kate & Allie' y 'McMillan & Wife'

La actriz estadounidense Susan Saint James murió a los 80 años el lunes, tras recibir un diagnóstico de cáncer de páncreas, según confirmó un representante de la intérprete a la revista People.

Saint James alcanzó la fama por sus papeles en las exitosas series McMillan & Wife, en la que compartió protagonismo con Rock Hudson, y Kate & Allie, junto a Jane Curtin. Su trayectoria la convirtió en una de las actrices más populares de la televisión estadounidense durante las décadas de 1970 y 1980.

En un comunicado difundido por People, su familia la recordó como una mujer generosa, cercana y comprometida con ayudar a los demás. Sus allegados destacaron que dedicaba tiempo y atención tanto a sus seres queridos como a personas que acababa de conocer.

Una carrera marcada por grandes éxitos televisivos

Nacida el 14 de agosto de 1946 en Los Ángeles, bajo el nombre de Susan Jane Miller, la actriz creció en Rockford, Illinois. Antes de establecerse en Hollywood, trabajó como modelo y pasó una temporada en Francia.

Su gran oportunidad llegó en 1968 con la serie The Name of the Game, donde interpretó a Peggy Maxwell, una asistente de investigación. Ese papel le valió un premio Emmy en 1969, consolidando su carrera en la televisión.

En 1971 comenzó a protagonizar McMillan & Wife, una producción policial de NBC en la que interpretaba a Sally McMillan, esposa del comisionado de Policía de San Francisco, encarnado por Rock Hudson. Su participación en la serie le permitió obtener nuevas nominaciones a los Emmy.

Años después, en 1984, regresó a la televisión con Kate & Allie, una comedia de CBS sobre dos amigas divorciadas que deciden compartir vivienda en Nueva York mientras crían a sus hijos. La producción se mantuvo en antena hasta 1989 y le proporcionó otras dos nominaciones a los Emmy.

También participó en películas como Love at First Bite (1979) y How to Beat the High Cost of Living (1980). En 2008 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en reconocimiento a su trayectoria.

Una tragedia familiar que marcó su vida

Tras finalizar Kate & Allie, Saint James redujo considerablemente sus apariciones en televisión para concentrarse en la crianza de sus hijos y su vida familiar.

En 2004 sufrió una tragedia cuando su hijo menor, Teddy Ebersol, de 14 años, murió en un accidente aéreo en Colorado. En el avión también viajaban su esposo, el ejecutivo televisivo Dick Ebersol, y otro de sus hijos, quienes sobrevivieron.

Después de aquella pérdida, la actriz se involucró en iniciativas para acompañar a otras familias que habían perdido a sus hijos.

Además de su trayectoria artística, Saint James destacó por su trabajo filantrópico, particularmente con Special Olympics, organización dedicada a promover el deporte y la inclusión de personas con discapacidad intelectual.

Su familia y su legado

Saint James estuvo casada desde 1981 con Dick Ebersol, a quien conoció durante una participación como presentadora en Saturday Night Live. La actriz deja a su esposo, cuatro hijos, siete nietos y una hermana.

De acuerdo con People, la intérprete había celebrado su cumpleaños número 80 en agosto, acompañada de sus familiares y amigos.

Su fallecimiento cierra la trayectoria de una figura que contribuyó a transformar la representación de las mujeres en la televisión estadounidense.