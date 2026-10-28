El Departamento de Policía de Greenville, en Carolina del Sur, anunció este miércoles la conclusión formal de la investigación sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere. Las autoridades locales determinaron de manera oficial que el deceso fue de carácter accidental, cerrando el expediente tras analizar las pruebas recopiladas en la escena y los hallazgos del examen médico forense.



La resolución policial ratifica los datos aportados por la Oficina del Forense del Condado de Greenville, organismo que confirmó previamente que la intérprete de 36 años falleció a causa de una sobredosis accidental de sustancias que incluyó fentanilo. Los análisis médicos descartaron de manera categórica la presencia de signos de violencia o traumatismos en el cuerpo de la artista.



Los equipos de rescate acudieron la tarde del pasado 16 de agosto a una residencia en la localidad de Greenville donde la actriz se encontraba alojada. A pesar de la aplicación inmediata de maniobras avanzadas de soporte vital cardíaco por parte del personal de emergencias, Panettiere fue declarada muerta en el lugar.



Según reportes policiales obtenidos por CBS News, la llamada al número de emergencias 911 fue realizada por Brian Hickerson, pareja intermitente de Panettiere, junto a su hermano Zach, quienes se encontraban en el inmueble al momento de los hechos.



Las investigaciones contaron con la participación de agencias locales y la Administración de Control de Drogas (DEA), las cuales evaluaron el entorno y las circunstancias previas al suceso. Desde las fases iniciales del proceso, las autoridades mantuvieron que la inspección preliminar no mostraba indicios de criminalidad ni circunstancias sospechosas que sugirieran la intervención de terceros.



Con la confirmación del informe forense y la evaluación final del Departamento de Policía de Greenville, la causa queda catalogada formalmente como una muerte accidental provocada por intoxicación de estupefacientes, dando por terminada la indagatoria oficial.