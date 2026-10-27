Cinco muertos en un nuevo ataque de EEUU contra una presunta narcolancha en el Pacífico

El Comando Sur (Southcom) confirmó este martes un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el este del océano Pacífico, en el que murieron cinco personas. El operativo forma parte de la campaña militar que la Administración Trump inició a comienzos de septiembre de 2025 contra las redes de contrabando que operan desde América Latina.

Según Southcom, el objetivo era "una lancha rápida que operaba a lo largo de rutas de narcotráfico ya establecidas". El comando aseguró que "información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico", y difundió un video en el que se ve la embarcación inmóvil explotar tras el impacto de un proyectil.