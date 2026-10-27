Cinco muertos en un nuevo ataque de EEUU contra una presunta narcolancha en el Pacífico
El comando aseguró que "información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico", y difundió un video en el que se ve la embarcación inmóvil explotar tras el impacto de un proyectil.
El Comando Sur (Southcom) confirmó este martes un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el este del océano Pacífico, en el que murieron cinco personas. El operativo forma parte de la campaña militar que la Administración Trump inició a comienzos de septiembre de 2025 contra las redes de contrabando que operan desde América Latina.
Según Southcom, el objetivo era "una lancha rápida que operaba a lo largo de rutas de narcotráfico ya establecidas". El comando aseguró que "información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico", y difundió un video en el que se ve la embarcación inmóvil explotar tras el impacto de un proyectil.
Una ofensiva que no se detiene
El presidente Donald Trump ha defendido la operación como una guerra abierta contra los cárteles de la droga que operan desde América Latina, a los que acusa de inundar las calles estadounidenses de fentanilo, cocaína y otras sustancias que cada año cuestan decenas de miles de vidas.
Para la Administración, la estrategia es clara: no basta con interceptar cargamentos en la frontera; hay que golpear la logística del narcotráfico en su origen, desmantelando las rutas marítimas que utilizan los cárteles para mover producto y dinero.
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