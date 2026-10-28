El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre la posibilidad de tormentas eléctricas severas en partes del valle superior del Misisipi este miércoles, además de lluvias intensas que podrían provocar inundaciones repentinas localizadas en las Grandes Llanuras del Sur el jueves y en el suroeste del país el viernes.

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) emitió una alerta de riesgo leve de tormentas severas, de nivel 2 en una escala de 5, para sectores del valle superior del Misisipi. Asimismo, estableció un riesgo de nivel 2 en una escala de 4 por precipitaciones excesivas en partes de las Grandes Llanuras del Sur el jueves y del suroeste el viernes.

Las lluvias más intensas podrían generar inundaciones repentinas localizadas, especialmente en áreas urbanas, carreteras, pequeños arroyos, cañones y barrancos estrechos, así como en zonas afectadas anteriormente por incendios forestales.

Lluvias intensas amenazan las Grandes Llanuras del Sur y el suroeste

La entrada de humedad procedente del golfo de México favorecerá la formación de chubascos y tormentas eléctricas en sectores de la costa occidental del golfo hasta la tarde del miércoles.

La llegada de energía atmosférica en niveles altos también contribuirá a producir lluvias intensas en las Grandes Llanuras del Sur desde la noche del miércoles hasta el viernes. El Centro de Predicción Meteorológica identifica el jueves y la mañana del viernes como el período de riesgo por precipitaciones excesivas en esta región.

En el suroeste, una entrada de humedad procedente del golfo de California favorecerá la formación de chubascos y tormentas eléctricas con lluvias intensas durante el viernes. También se esperan algunas precipitaciones y tormentas en sectores del sureste de California.

Las tormentas avanzarán por el medio oeste y los Grandes Lagos

Un frente situado sobre el medio oeste superior provocará chubascos y tormentas eléctricas en partes de las Grandes Llanuras del Norte y el valle superior del Misisipi durante la tarde del miércoles. Posteriormente, el sistema avanzará hacia el este y llegará a sectores de los Grandes Lagos superiores durante la noche.

Para la mañana del jueves, las tormentas se desplazarán hacia el valle medio del Misisipi y las Grandes Llanuras centrales. También se esperan nuevas precipitaciones a lo largo del frente en partes de los Grandes Lagos y el valle medio del Misisipi durante la mañana del jueves.

Las lluvias se extenderán a sectores de los Grandes Lagos inferiores durante la tarde y llegarán a partes del noreste del país para la mañana del viernes.

Prevén nevadas en las montañas del noroeste

El NWS pronostica nevadas en las zonas de mayor altitud de la cordillera de las Cascadas, la región norte de Intermountain y las Montañas Rocosas del Norte durante este miércoles.

La entrada de aire húmedo desde el Pacífico y una vaguada en niveles altos favorecerán lluvias ligeras en partes del noroeste. Mientras que las zonas de menor altitud recibirán precipitaciones en forma de lluvia, las áreas montañosas registrarán nieve hasta la mañana del jueves.

Un nuevo frente avanzará hacia el noroeste durante la mañana del viernes y provocará lluvias y nevadas en zonas elevadas del Pacífico noroccidental y la región norte de Intermountain.