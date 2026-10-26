Trump rompe con Bill Maher: de la cena en la Casa Blanca al “perdedor total y absoluto”

El presidente Donald Trump rompió este domingo su breve acercamiento con Bill Maher con una publicación de más de 1.300 palabras en Truth Social, en la que llamó al presentador de HBO "perdedor total y absoluto", le reprochó haberse burlado de él tras dos cenas en la Casa Blanca y le ordenó que no vuelva a llamar.

El ataque llega apenas días después de que Trump calificara de "gran cena" su segundo encuentro con Maher, celebrado a mediados de octubre junto al músico Kid Rock y el comentarista deportivo Stephen A. Smith. Entonces, el presidente llegó a decir que Maher le apreciaba "mucho más de lo que la gente entiende" y que él también lo apreciaba.

El detonante: el último programa

Trump reaccionó tras el episodio del viernes de Real Time, en el que el comediante defendió haber cenado de nuevo con el presidente, pero también se burló de sus encuestas, de sus declaraciones y de candidatos republicanos.

En cuanto a los sondeos, Trump escribió: "Dijo que estoy perdiendo el apoyo y la aprobación del Partido Republicano cuando, de hecho, CNN acaba de publicar una encuesta que muestra que cuento con un apoyo del 98 y el 99 % dentro del Partido Republicano, un récord histórico. Ronald Reagan tenía un 86 %".

En su publicación, Trump sostuvo que Maher busca agradar a una audiencia hostil hacia él y que usa el acceso personal a la Casa Blanca como material para su programa. También acusó al presentador de falsear la duración de la cena, de recurrir a encuestas "falsas" y de atacar a la portavoz Karoline Leavitt, a quien Trump defendió por su actuación en el programa.

"Karoline Leavitt estuvo genial en el programa, pero empezó con un cretino sesgado y tonto haciendo preguntas. Me defendió a mí, y a ella misma, muy bien, pero no podía sentirse cómoda yendo contra mentira tras mentira. Es importante: Bill mintió sobre todos los votantes ilegales en el estado de California, controlado por radicales...".

Una relación marcada por la ambivalencia

La historia entre Trump y Maher nunca ha sido simple. Maher lleva años siendo uno de los críticos más persistentes del presidente desde la televisión, pero también ha sido uno de los pocos rostros dispuestos a reconocer que el Trump privado no siempre coincide con la caricatura que se proyecta en los platós de la izquierda.

Tras la primera cena, en marzo de 2025, organizada por Kid Rock y a la que también asistió Dana White, Maher dedicó un monólogo en Real Time a defender el encuentro. Afirmó que compartían la idea de que "tiene que haber algo mejor que lanzarnos insultos desde 3.000 millas de distancia" y describió al presidente como "amable y mesurado". Contó que Trump "es mucho más consciente de sí mismo de lo que deja ver en público".

La tregua, sin embargo, duró poco. Maher regresó a su programa y recuperó el tono habitual. En el episodio del pasado fin de semana defendió de nuevo los encuentros: "Sí, lo hice otra vez, p*rras… J*danse. Me gustan estas cenas" y aseguró que Trump "nunca perdió los nervios, nunca gritó ni interrumpió".