Un estudio del HHS revela que las muertes por opioides se sitúan en su nivel más bajo en casi una década

Un informe del Departamento de Salud y Servicios Sociales publicado el martes reveló que las muertes relacionadas con los opioides en Estados Unidos se han desplomado hasta alcanzar la tasa más baja desde que el presidente Trump declarara una emergencia de salud pública en 2017.

El nuevo informe de la Oficina del Subsecretario de Planificación y Evaluación del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha analizado la tasa global de mortalidad ajustada por edad de Estados Unidos, que en 2025 alcanzó su nivel más bajo jamás registrado, así como los avances logrados en la reducción de la exposición a los opioides recetados y en la ampliación de los tratamientos.

El informe tuvo en cuenta la conclusión provisional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) según la cual la tasa global de mortalidad ajustada por edad descendió a 689,2 muertes por cada 100 000 habitantes en 2025.

"El presidente Trump ha abordado la crisis de los opioides desde todos los frentes : ajustando la prescripción de opioides, desarticulando la cadena de suministro de fentanilo y ampliando el tratamiento y la recuperación", afirmó el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., en un comunicado. "Esas medidas están salvando vidas y haciendo que las muertes por opioides alcancen su nivel más bajo en casi una década. Seguiremos avanzando hasta que todos los estadounidenses que luchan contra la adicción tengan un camino real hacia la recuperación y la oportunidad de reconstruir una vida saludable".

Un segundo análisis examinó las dispensaciones en farmacias desde marzo de 2015 hasta marzo de 2026, y reveló que las recetas de opioides dispensadas se redujeron al 45,3 % de su nivel de 2015 y que el número de pacientes que recibían opioides recetados a través de farmacias minoristas se redujo al 49,6 % del valor de referencia.

Estas noticias se producen en un momento en que la Administración Trump busca poner fin a la epidemia de opiáceos, entre otras medidas, interrumpiendo la cadena de suministro mundial de fentanilo y cerrando la frontera sur, lo que dificulta el contrabando de drogas hacia Estados Unidos.

"Para las familias que conviven con la adicción, salvar una vida significa otro cumpleaños, otra fiesta juntos, otra oportunidad de volver a casa; eso es lo que significa el compromiso del presidente Trump con esta lucha", afirmó Kathryn Burgum, asesora principal del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y copresidenta de la iniciativa "Great American Recovery". "A través de la iniciativa "Great American Recovery" del presidente, seguiremos centrándonos en las personas que hay detrás de las cifras y en las familias que confían en que la Administración Trump salve más vidas estadounidenses".

Misty Severi es periodista de Just The News. Puedes seguirla en X para más información.

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