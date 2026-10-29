Donald Trump encabezó este miércoles un evento en Chillicothe, Ohio. A días de las elecciones de medio término, promocionó su agenda económica y respaldó las candidaturas del senador Jon Husted y de Vivek Ramaswamy, candidato a gobernador. Fue la tercera visita del presidente al estado en el mes de octubre, luego de estar en Vandalia y Youngstown.

En la noche del miércoles, Trump continuó con su gira por diferentes estados en la previa de las elecciones de medio término. Además de Ohio, esta semana ya visitó Misisipi y Texas. Terminará su recorrido en Carolina del Sur y Florida.

Durante su discurso, el republicano destacó el trabajo del vicepresidente, JD Vance, quien dirige el Grupo de Trabajo para la Eliminación del Fraude. Además, Trump se refirió a las inversiones que ya fueron anunciadas para el estado desde su regreso a la Casa Blanca. Mencionó como ejemplos a SoftBank, Cleveland-Cliffs, General Motors, Bayer, U.S. Paper Mill y el centro de reparación de submarinos de la Marina, que será construido en Cleveland.

En materia de seguridad pública, dijo que buscaría aprobar "la pena de muerte para los traficantes de drogas a gran escala, los traficantes de personas y cualquier persona que mate a un agente de policía".

Posteriormente, Trump invitó a Husted y a Ramaswamy al escenario para hablarles a los presentes en el Shoemaker Center de la Universidad de Ohio.

"Cuando Barack Obama era presidente, dijo que todos esos empleos en el sector manufacturero iban a desaparecer. Que nos acostumbremos a eso. Desde que Donald Trump asumió la presidencia hace veinte meses, hemos creado 10.000 empleos en el sector manufacturero aquí mismo, en Ohio", expresó Husted, quien se enfrentará el 3 de noviembre al exsenador demócrata, Sherrod Brown.

"Una premisa muy sencilla. El presidente Trump pone a los estadounidenses primero. Yo voy a poner a los habitantes de Ohio primero. Vamos a luchar por ustedes y vamos a ganar estas elecciones el próximo martes por la noche. Hagamos lo que hay que hacer, y llevaremos a Estados Unidos y a Ohio al siguiente nivel", señaló Ramaswamy. El empresario luchará por la gobernación y su rival demócrata es Amy Acton, quien fue directora del Departamento de Salud de Ohio entre 2019 y 2020.