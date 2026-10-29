Los Cerveceros de Milwaukee rindieron tributo a Bob Uecker, la legendaria voz del equipo durante 54 años, tras conquistar su primera Serie Mundial. El recuerdo del narrador, fallecido en enero de 2025 a los 90 años, estuvo presente en las celebraciones del histórico triunfo ante los Rays de Tampa Bay.

Christian Yelich, una de las principales figuras de los Brewers, dedicó unas emotivas palabras a Uecker durante una entrevista con el periodista Ken Rosenthal, de la cadena Fox, después de que Milwaukee sellara la victoria por 4-1 en el quinto partido de la final, disputado este miércoles en St. Petersburg, Florida.

"Está sonriendo. Realmente desearía que hubiera podido estar aquí para ver esto. Habría significado todo para él, pero lo hemos dicho muchas veces: ha estado mucho con nosotros. Lo mantenemos cerca de nuestros corazones, y este título sigue siendo para Bob y para Ueck", expresó Yelich.

Uecker falleció el 16 de enero de 2025, a los 90 años, tras una batalla privada contra el cáncer. Sin embargo, su legado ha seguido presente en la cultura de los Brewers y en el vínculo del equipo con sus aficionados.

La admiración por el narrador también se manifestó antes del inicio del quinto partido, cuando algunos seguidores dejaron latas de cerveza junto a su estatua.

El homenaje se extendió a las transmisiones televisivas. Durante el cuarto encuentro de la serie, el narrador de Fox Joe Davis emuló la célebre llamada de Uecker para describir el jonrón de Cooper Pratt en la duodécima entrada: "¡Un batazo elevado! ¡Profundo por el jardín izquierdo! ¡Sigue, sigue, se fue!".

Davis explicó a MLB.com que había crecido escuchando a Uecker y que su talento como narrador, en ocasiones, quedó eclipsado por su genialidad para la comedia. También reconoció que lo estudió y escuchó durante años, hasta incorporar parte de su estilo de manera natural.

El primer campeonato de los Brewers llegó así acompañado por el recuerdo de una figura que durante más de cinco décadas puso voz a la historia del equipo. Como resumió Yelich, el título también fue para Uecker.