A pesar de las constantes reiteraciones del fiscal general Todd Blanche asegurando que los archivos difundidos sobre Jeffrey Epstein no contenían información reservada sobre seguridad nacional, evidencias documentales internas del Departamento de Justicia (DOJ) indican lo contrario.



La revisión de los propios expedientes del caso sugiere la existencia de material clasificado recolectado por el Gobierno que no ha sido transparente ante la opinión pública.



Según una investigación de CBS News, los registros muestran que la Oficina del Subfiscal General recibió en marzo de 2025 material clasificado relacionado con el caso Epstein, incluyendo dos discos compactos y un memorando redactado por la Unidad de Operaciones de Clasificación de Seguridad Nacional del FBI.



Aunque el DOJ aseguró haber publicado más de 3 millones de páginas tras descartar duplicados y material irrelevante, la presencia de estos documentos clasificados contradice la versión oficial que negaba la existencia de archivos retenidos por motivos de defensa nacional.

El análisis del sistema de codificación numérica conocido como números Bates —utilizado por el Departamento de Justicia para organizar y foliar masivamente los documentos judiciales— sacó a la luz interrupciones en la secuencia de páginas. Estas inconsistencias confirman la eliminación de miles de folios entre las etapas de recopilación inicial y la publicación final de los archivos.



Entre el material omitido destacan páginas de registros financieros y extractos bancarios de Epstein procedentes de instituciones como JPMorgan y Deutsche Bank, los cuales fueron recopilados originalmente para procesos penales.



Expertos legales han señalado que la normativa de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein no autorizaba la remoción arbitraria de registros financieros, lo que plantea serios interrogantes sobre los criterios aplicados por los fiscales.

Supresión de correos electrónicos y demandas por transparencia

Las irregularidades en la foliación también exponen vacíos en cadenas de correos electrónicos. En una de las secuencias de revisión preliminar se detectaron discrepancias que suman hasta 1.2 millones de páginas ausentes en relación con el conteo final. Estos vacíos corresponden a mensajes intercambiados entre Epstein, sus asistentes, socios comerciales y presuntas víctimas.



Aunque el Departamento de Justicia ha atribuido parte de estas ausencias a un proceso de eliminación de correos duplicados (de-duping), la persistencia de inconsistencias y los errores admitidos previamente por la agencia —como la retirada temporal de fotografías de figuras públicas— han reactivado las exigencias de auditoría.



Actualmente, demandas judiciales en curso solicitan la designación de un perito especial (special master) para revisar la totalidad del expediente y determinar el alcance del material retenido por el Gobierno federal.