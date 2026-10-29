Trump asegura que Irán presenta serios problemas para fabricar drones por la falta de electricidad

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles durante un mitin en Ohio que el régimen de Irán está teniendo serias dificultades para fabricar drones debido a la falta de electricidad, sosteniendo que dicha interrupción está afectando la capacidad del país para producir armamento a pesar de que aún cuenten con misiles. "Sus misiles siguen ahí, aunque quedan muchos menos. Los drones que fabrican están teniendo dificultades porque ya no pueden conseguir electricidad", señaló el mandatario republicano.

En otra parte de su discurso, Trump también sostuvo que el conflicto armado que Estados Unidos aún mantiene con Irán debe entenderse en el contexto de décadas de hostilidad entre Washington y Teherán. "La semana pasada estaba escuchando a un congresista muy bueno y dijo: 'Trump no inició esta guerra'. Esta guerra comenzó en 1979 con Irán y mató a muchos, muchos estadounidenses", señaló el presidente, en referencia al período posterior a la Revolución iraní.

Las declaraciones de Trump tuvieron lugar el mismo día en que los precios del petróleo retrocedieron durante las primeras operaciones en Asia, mientras los inversores evaluaban los posibles riesgos para el suministro energético frente a otras presiones del mercado, en medio de la intensificación del conflicto en Oriente Medio.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del petróleo estadounidense, cayó 92 centavos, o un 0,9 %, hasta los 101,86 dólares por barril, alcanzando un mínimo intradía de 101,75 dólares, después de subir aproximadamente un 3 % durante la sesión del miércoles. Según un informe de la agencia de noticias Reuters, el descenso se produjo mientras los mercados continuaban evaluando las posibles consecuencias del conflicto para el suministro mundial de petróleo y los precios de la energía.

De igual forma, las palabras de Trump ocurren pocos días después de que el jefe de inteligencia nacional, Jay Clayton, advirtiera de que Irán ha incrementado "sustancialmente" sus esfuerzos para atacar a personal estadounidense en Oriente Medio y otros países. "Hemos recibido información de inteligencia de que Irán ha aumentado sustancialmente sus esfuerzos para atacar a personal estadounidense", afirmó Clayton en un memorando enviado al secretario de Estado, Marco Rubio, según un funcionario estadounidense. El documento, del que informó inicialmente Axios, advierte de que los planes iraníes para atentar contra ciudadanos estadounidenses han alcanzado una fase avanzada.