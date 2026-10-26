Chris Brown, condenado a ocho meses de prisión por haber causado "lesiones graves intencionadas" a un productor musical

El artista Chris Brown fue condenado por la justicia del Reino Unido a ocho meses de prisión por agredir al productor musical Abraham Abe Diaw en un conocido club de Londres hace tres años.

En mayo de 2025, el rapero, expareja de la cantante Rihanna, fue detenido en la ciudad de Manchester tras ser acusado de haber causado "lesiones graves intencionadas" a Diaw. En aquel momento, fue puesto en libertad bajo fianza.

Este lunes, el juez instructor del caso, Tony Baumgartner, consideró que "ni una multa ni una pena de trabajo comunitario podrían reflejar la gravedad de los actos reiterados de violencia" cometidos por Brown.

"Un acto de violencia de este tipo en un club abarrotada es grave", subrayó el juez.

La condena de ocho meses a prisión queda en suspenso a la espera de que el rapero presente un recurso que sea admitido por una corte de apelaciones británica.

Los hechos por los que Brown ha sido declarado culpable se produjeron el 19 de febrero de 2023 en el club Tape de Londres. Las cámaras de seguridad del local grabaron el momento en el que el rapero agredió a Diaw con una botella de tequila, propinándole cuatro golpes en la cabeza y uno de sus hombros. El productor musical sufrió varios cortes y heridas.

Durante el proceso judicial, Brown fue declarándose no culpable de haber intentado causar lesiones graves a Diaw.

El rapero estuvo inmerso en otras polémicas judiciales. Fue declarado culpable de haber golpeado a Rihanna, quien entonces era su novia, antes de los premios Grammy de 2009. En 2012 participó en un altercado en una discoteca con el cantante canadiense Drake en el que resultó herido la estrella del baloncesto francés Tony Parker. Unos años más tarde se declaró culpable de agredir a un seguidor en Washington en 2014.

En julio, Brown fue declarado responsable por un jurado de Los Ángeles en una demanda civil derivada del ataque de uno de sus perros a su entonces empleada doméstica María Ávila, ocurrido en diciembre de 2020 en su residencia de Tarzana, California. Como resultado, Brown y su empresa Black Pyramid LLC deberán pagar una indemnización de 12,9 millones de dólares por negligencia.