El vórtice polar se forma sobre el Ártico: los modelos apuntan a un posible debilitamiento a mitad del invierno, en un contexto de un Niño muy fuerte

Publicado por Carlos Dominguez 17 de septiembre, 2026

Un nuevo vórtice polar está comenzando a organizarse sobre el Polo Norte de cara al invierno 2026-2027. Un análisis provisional reciente publicado por el portal Severe Weather detecta un enfriamiento rápido de la estratosfera y un descenso de la presión, señales habituales en la fase inicial de formación del sistema.

El vórtice polar es una extensa circulación de vientos que se desarrolla cada invierno sobre las regiones polares. En la estratosfera puede extenderse hasta unas 31 millas de altura y ayuda a mantener confinado el aire frío del Ártico. Cuando la circulación se debilita o se deforma, aumenta la posibilidad de que ese aire avance hacia Estados Unidos, Canadá y Europa.

Un inicio fuerte y un posible frenazo



Según Severe Weather, el vórtice podría comenzar el invierno con una intensidad normal o ligeramente superior a la habitual. Sin embargo, los modelos estacionales apuntan a una ralentización de los vientos y a un aumento de la presión estratosférica a partir de enero, con una posible fase de debilitamiento entre enero y febrero de 2027.

Este patrón puede preceder a una calentamiento estratosférico súbito (SSW, por sus siglas en inglés), un episodio en el que la temperatura de la estratosfera aumenta varias decenas de grados en pocos días. El calentamiento puede debilitar el vórtice, desplazarlo o incluso dividirlo, aunque las previsiones no permiten confirmar que vaya a producirse un SSW ni determinar cuándo ocurriría.

La conexión con El Niño

El posible debilitamiento coincide con el desarrollo de un episodio muy fuerte de El Niño en el Pacífico tropical. El calentamiento del océano puede modificar las ondas atmosféricas que ascienden desde las capas bajas hacia la estratosfera y alterar la circulación polar.

Los modelos citados por el análisis proyectan anomalías de temperatura superiores a 5 grados centígrados en algunas zonas del Pacífico durante el otoño y el invierno. Severe Weather considera que este episodio podría ser uno de los más intensos de las últimas décadas, aunque la relación entre El Niño y la evolución del vórtice no es automática.

Posibles efectos en superficie

Si el vórtice se debilita de forma significativa, el aire frío del Ártico podría desplazarse hacia latitudes medias y aumentar el riesgo de irrupciones frías, tormentas de nieve y episodios invernales intensos en partes de Estados Unidos, Canadá y Europa.

No obstante, un vórtice polar débil no significa necesariamente que todo el invierno vaya a ser frío ni que una región concreta vaya a sufrir nieve. Los efectos dependen de la corriente en chorro, la presión atmosférica y la evolución de otros patrones meteorológicos. Además, cuando ocurre un SSW, sus posibles efectos en superficie suelen aparecer con un retraso de entre 10 y 30 días.

Por ahora, la señal más destacada es una posible pérdida de fuerza del vórtice a mitad del invierno. Las próximas actualizaciones de los modelos deberán confirmar si esa tendencia se mantiene y si termina provocando una alteración atmosférica con consecuencias sobre el tiempo en Norteamérica y Europa.