Microsoft ofrece despidos voluntarios a 60.000 empleados para recortar costos e invertir en IA

Microsoft ofrece despidos voluntarios a unos 60.000 empleados, anunció la compañía este lunes, aproximadamente una cuarta parte de su plantilla, mientras el gigante tecnológico busca reducir costos al mismo tiempo que invierte fuertemente en inteligencia artificial.

El personal de equipos seleccionados en Estados Unidos, Canadá, India y Reino Unido, de nivel de vicepresidente o inferior, será elegible, según informó un portavoz de Microsoft. Algunos grupos de empleados, incluidos quienes trabajan en centros de datos, ventas y marketing, quedan excluidos.

"La Oferta de Salida Voluntaria refleja una parte importante de cómo estamos evolucionando nuestro enfoque ante el cambio: creando mayor flexibilidad y, donde sea posible, más formas para que los empleados definan su próximo capítulo", dijo Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de Personas, en un memorando dirigido a los empleados.

Es la segunda oferta de despido voluntario que Microsoft realiza a sus empleados este año.

En abril, la compañía ofreció, según se informó, a alrededor del 7 % de su plantilla en Estados Unidos la opción de jubilarse anticipadamente. Aproximadamente el 30 % de los elegibles aceptó el plan de jubilación voluntaria, según CNBC.

Microsoft contaba con 223.000 empleados a nivel mundial a finales de junio, frente a los 228.000 que tenía a finales de 2025, de acuerdo con los informes regulatorios.

Alrededor del 27 % de la plantilla de Microsoft es elegible para esta nueva oferta de salida voluntaria.

La compañía tiene previsto presentar sus resultados trimestrales más adelante esta semana.