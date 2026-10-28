Las redes sociales Snapchat e Instagram, filiales de Snap, Inc., y Meta Platforms, Inc., respectivamente, tendrán que defenderse judicialmente por primera vez tras ser acusadas de generar adicción entre los jóvenes.

Este miércoles arranca el juicio contra ambas plataformas, que en los últimos años se han enfrentado a multitud de demandas en cortes locales, estatales y federales de todo el país.

El proceso judicial comenzará con la selección de los jurados y las primeras vistas, que se realizarán entre el 4 de noviembre y mediados de diciembre.

Está previsto que se llame a declarar a Mark Zuckerberg y Evan Spiegel como máximos responsables de Meta Platforms y Snap, respectivamente. También prestará su testimonio Adam Mosseri, director ejecutivo de Instagram.

No es la primera vez que las matrices de Instagram y Snapchat son sometidas a juicio por generar vicio entre los más jóvenes.

Un jurado de Nuevo México ya había declarado anteriormente responsable a Meta Platforms por daños a menores, lo que llevó a una sanción combinada de 942 millones de dólares.

Y en agosto, el gigante tecnológico de Zuckerberg aceptó pagar más de 18.000 millones de dólares en multas, además de realizar cambios en Instagram y Facebook para los adolescentes, mediante un acuerdo con 52 fiscales generales varios días después de iniciado un juicio en California.

"No es adicción clínica. Es uso problemático"

Mosseri, que está previsto que comparezca en este mediático juicio, aseguró hace unos meses que lo que Snapchat no hace es generar vicio entre los más jóvenes, sino que es un "uso problemático" debido a la cantidad de horas que están usando su plataforma.

"Es importante diferenciar entre adicción clínica y uso problemático", dijo Mosseri. "Proteger a los menores a largo plazo es incluso bueno para el negocio y para los beneficios. Creo que es importante para las empresas, incluida la nuestra, asegurarse de que lo que fabricamos es seguro".