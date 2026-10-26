Una tormenta invernal amenaza el norte, mientras Florida se enfrenta a fuertes vientos e inundaciones costeras

Estados Unidos comienza este lunes con una previsión meteorológica marcada por el avance de un sistema de tormentas que amenaza con traer la primera nevada significativa de la temporada a varias regiones del norte del país , mientras que Florida se enfrenta a fuertes vientos, olas peligrosas y posibles inundaciones costeras.

Según la previsión del Centro de Predicción Meteorológica (WPC), publicada a las 3:32 de la madrugada del 26 de octubre, una vaguada en altura sobre el noroeste del Pacífico impulsará un frente hacia el norte y el centro de las Grandes Llanuras. El sistema traerá lluvia, nieve en las zonas montañosas y un empeoramiento de las condiciones meteorológicas entre el lunes y el miércoles.

Primeras nevadas y lluvias en el norte

Las nevadas se concentrarán inicialmente en las zonas de mayor altitud de la cordillera de las Cascadas, el norte de las Montañas Rocosas y otras regiones montañosas del noroeste. También se espera nieve húmeda en algunas zonas del norte de las Grandes Llanuras, con precipitaciones que podrían prolongarse hasta la noche del martes.

El sistema irá acompañado de lluvia que se desplazará hacia la parte alta del valle del Misisipi en los próximos días, lo que podría complicar los desplazamientos en las zonas afectadas.

El WPC prevé zonas con alto riesgo de acumulación significativa de nieve durante el periodo comprendido entre el 26 y el 28 de octubre.

Tormentas en Texas y el centro de Estados Unidos

En el sur, las condiciones también serán inestables. El Servicio Meteorológico Nacional prevé el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas en algunas zonas de las Grandes Llanuras del Sur, así como en el este de Texas y en zonas cercanas a la costa occidental del Golfo de México.

Estas lluvias estarán impulsadas por la afluencia de aire húmedo procedente del Golfo y podrían prolongarse hasta el miércoles.

En Oklahoma, la oficina meteorológica de Norman prevé que el lunes lleguen lluvias procedentes del noroeste del estado, que se extenderán hacia el este durante la noche del lunes al martes.

Florida, bajo la amenaza de inundaciones costeras y fuertes vientos

Una de las situaciones más críticas se está desarrollando en Florida, especialmente en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde las autoridades han emitido alertas por fuertes vientos e inundaciones costeras.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Miami prevé rachas de hasta 40 millas por hora (64 km/h), con la posibilidad de caída de ramas, cortes de electricidad y condiciones de conducción difíciles.

Los avisos de viento están vigentes desde el lunes hasta la noche del martes, mientras que algunas alertas de inundaciones costeras permanecerán vigentes hasta el miércoles.

A lo largo de la costa atlántica, las olas podrían alcanzar entre 8 y 13 pies (aproximadamente 2,4 y 4 metros) en determinadas playas. Las autoridades también advierten de peligrosas corrientes de resaca, erosión costera y posibles inundaciones de carreteras, viviendas y comercios en zonas bajas.

En el centro-este de Florida, incluidas las zonas costeras cercanas a Cabo Cañaveral, se dan condiciones peligrosas para la navegación y el baño, al menos hasta mediados de la semana.

¿Qué podemos esperar en los próximos días?

La previsión nacional indica que las condiciones inestables continuarán hasta el martes y el miércoles, especialmente en las Grandes Llanuras y el valle superior del Misisipi, mientras que las nevadas persistirán en algunas zonas del norte.

En Florida, los fuertes vientos y el oleaje elevado podrían seguir suponiendo un riesgo de inundaciones costeras durante los próximos días, aunque se espera que las condiciones mejoren gradualmente hacia finales de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda consultar las alertas locales antes de viajar, especialmente en zonas montañosas propensas a las nevadas y en las comunidades costeras bajo avisos de inundación.