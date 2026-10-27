Muere a los 75 años Alan Dysert, actor de 'll My Children', tras luchar contra un cáncer incurable
El intérprete, conocido por dar vida a Sean Cudahy durante una década en la serie estadounidense, falleció el 23 de octubre. Su esposa anunció la noticia en redes sociales.
El actor estadounidense Alan Dysert, conocido por su participación en la serie All My Children, murió a los 75 años, informó su esposa, Michele, en una publicación en Facebook el domingo 25 de octubre.
"Mi corazón está roto al compartir que mi amado esposo, Alan, falleció el 23 de octubre de 2026", escribió Michele, quien expresó su agradecimiento por haber compartido con él una relación que describió como el "amor de toda una vida".
Aunque no se informó la causa de la muerte, su esposa señaló que el intérprete había enfrentado numerosos problemas de salud a lo largo de los años, pero continuó afrontándolos con determinación, humor y gratitud.
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En su autobiografía Lights, Camera, Cancer!, publicada en 2023, Dysert reveló que había sido diagnosticado con un "cáncer raro, agresivo e incurable". Según la sinopsis del libro, el actor se había sometido a cuatro cirugías importantes relacionadas con la enfermedad, había sufrido una recurrencia y había recibido múltiples rondas de quimioterapia, además de realizarse 29 tomografías computarizadas hasta ese momento.
Una década en All My Children
Michele destacó que, además de quienes lo conocieron por su trabajo en televisión, miles de personas encontraron en él a un maestro y mentor que las animó a creer en sí mismas y perseguir sus sueños.
La esposa del actor también recordó su talento para contar historias y su sentido del humor, y describió a Dysert como su esposo, compañero y mejor amigo.
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