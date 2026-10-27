Israel: el Comité Electoral Central rechaza la solicitud de Netanyahu de extender el horario de votación

Horas después de que se abriesen los centros de votación en Israel, el Likud, partido político del primer ministro Benjamin Netanyahu, solicitó al Comité Electoral Central que extendiera el horario de votación más allá de las 10:00 PM hora local.

"Hemos presentado una solicitud para ampliar el horario de votación", dijo el Likud a través de un comunicado recogido por Jerusalem News Syndicate (JNS).

Sin embargo, el Comité Electoral Central denegó la solicutd de Netanyahu más tarde, con el argumento de que no había justificación para ampliar el horario de votación.

Los israelíes están acudiendo en masa a las urnas. A media tarde, la participación alcanzó el 66,7%: una cifra que bate cualquier registro desde que se comenzó a tomar mediciones por franjas horarias.

Entre los efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también hay un gran registro. A las 5:00 PM, la participación entre los soldados se situó en el 68%.

Los principales candidatos ya depositaron su voto. Netanyahu lo hizo en torno a las 11:50 AM en un colegio electoral ubicado en Jerusalén.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, fue más madrugador, acudiendo al centro electoral que le corresponde en torno a las 9:10 AM. "Esta es la historia de Israel, una nación increíble que acude a votar y decide sobre su futuro", dijo tras depositar su voto.

Desde Washington DC se están siguiendo muy de cerca estas elecciones. El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, elogió a Israel por ser "una democracia" en una región "donde no hay muchas".