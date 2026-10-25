Un tiroteo en Florida deja al menos 12 heridos, seis de ellos niños

Un tiroteo en lo que la Policía de Florida definió como "un altercado entre individuos" en la Universidad Florida A&M de Tallahassee se saldó con al menos 12 personas heridas, seis de ellas niños. Los investigadores buscan a "dos o tres sospechosos", aunque, de momento, todo es bastante confuso, de acuerdo con las autoridades.

De acuerdo con el último comunicado de la Policía de Tallahassee, al menos tres personas presentan "heridas graves" -una de ellas se encuentra en estado crítico-, mientras que una de las personas asistidas por los sanitarios, una abuela, no recibió ningún impacto de bala.

El jefe del Departamente de Policía de la ciudad, Lawrence Revell, explicó que, al parecer, se produjo una confrontación física antes de que las balas comenzaran a volar durante la Semana del Homecoming de la Universidad Florida A&M, cuando estudiantes y antiguos alumnos se reunían en Tallahassee para las celebraciones anuales.

"Esta noche, nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias, que se enfrentan al devastador impacto de esta violencia. Resulta especialmente desgarrador saber que entre los heridos hay niños. En los momentos inmediatamente posteriores al tiroteo, y antes de que la zona estuviera totalmente asegurada, nuestros agentes pusieron en riesgo su propia seguridad para poner a salvo a las víctimas y trasladarlas al hospital. Sus acciones fueron verdaderamente heroicas y reflejan el valor y la compasión que nuestros agentes aportan a esta comunidad cada día. Mientras nuestros detectives trabajan para determinar exactamente qué ocurrió e identificar a los responsables, seguimos comprometidos a dar respuestas a estas familias. Pedimos a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con nosotros y nos ayude a conseguirlo".

Según indicó Revell, "La Unidad de Delitos Violentos de la Policía se ha hecho cargo de la investigación y los detectives están trabajando para esclarecer las circunstancias del incidente e identificar a los responsables".