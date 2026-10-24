Lluvias intensas y tormentas severas avanzarán hacia las Grandes Llanuras del país este fin de semana

Las lluvias intensas avanzarán hacia las Grandes Llanuras del sur y el centro del país durante el fin de semana, mientras persiste el riesgo de tiempo severo en Nuevo México y el oeste de Texas. Al mismo tiempo, un fuerte frente frío provocará un descenso de las temperaturas en partes de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, según el pronóstico meteorológico válido desde el sábado 24 de octubre hasta el lunes 26 de octubre de 2026.

El mapa meteorológico muestra dos sistemas frontales próximos entre sí sobre el oeste y el centro del país. El primero, asociado a un frente frío procedente del Pacífico, se extiende actualmente por las Grandes Llanuras altas y el suroeste desértico.

A medida que este sistema avance hacia el este, el riesgo de lluvias intensas dispersas y algunos episodios de tiempo severo se desplazará gradualmente hacia las Grandes Llanuras altas del sur y el centro durante los próximos dos días.

Un frente frío provocará un descenso de las temperaturas

El segundo sistema, situado sobre las Grandes Llanuras del norte, se intensificará rápidamente mientras avanza hacia el noreste, en dirección a la bahía de Hudson. El frente frío asociado se extenderá por las Grandes Llanuras y se convertirá en el sistema dominante durante la segunda mitad del fin de semana.

Las zonas del norte de las Grandes Llanuras comenzarán a sentir sus efectos este viernes. Además, podrían registrarse algunas nevadas en el centro-oeste de Montana.

Para el domingo, la entrada de un sistema de altas presiones detrás del frente frío favorecerá temperaturas máximas entre 20 y 30 grados más bajas que las de este viernes.