Arrestan a diez extranjeros acusados de votar ilegalmente en elecciones federales en Carolina del Norte

Las autoridades arrestaron a diez extranjeros acusados de votar ilegalmente en varias elecciones federales en Carolina del Norte, tras una investigación conjunta de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), dependiente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y el FBI, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los arrestos se produjeron los días 14 y 15 de octubre. Entre los detenidos hay nueve residentes permanentes legales y un inmigrante indocumentado, según el comunicado oficial.

Los acusados proceden de El Salvador, Alemania, Jamaica, Haití, Canadá, Panamá y Montenegro. De acuerdo con el DHS, se les imputan delitos relacionados con la votación de extranjeros en elecciones federales y, en varios casos, con la falsa declaración de ciudadanía estadounidense para registrarse como votantes.

La información oficial señala que algunos de los investigados habrían participado en varias elecciones durante años. Una de las personas arrestadas, de nacionalidad alemana, está acusada de haber votado en siete elecciones generales entre 2008 y 2024, mientras que otra, también alemana, habría participado en ocho elecciones generales entre 2004 y 2024, además de las primarias de 2008.

El fiscal federal para el Distrito Este de Carolina del Norte, Ellis Boyle, sostuvo que el derecho al voto es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos estadounidenses y advirtió de que las autoridades continuarán investigando posibles infracciones electorales.