Muere Eric Bauza, la voz moderna de Bugs Bunny y el Pato Lucas, a los 46 años

El actor de voz Eric Bauza, ganador del Emmy y la voz moderna de personajes de Looney Tunes como Bugs Bunny y el Pato Lucas, murió a los 46 años. Su familia lo anunció el domingo 25 de octubre en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde informó que falleció de forma repentina.

Según los registros del forense del condado de Los Ángeles consultados por Variety, Bauza murió en su casa a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

Su representante, Judy Coppage, lo describió como una voz única y versátil, querida por todos quienes lo conocieron y trabajaron con él.

Una carrera de cientos de papeles

Nacido en Scarborough, Toronto, el 7 de diciembre de 1979 y de ascendencia filipina, Bauza fue uno de los sucesores de Mel Blanc, el legendario intérprete original de los personajes. Además de Bugs Bunny y el Pato Lucas, dio voz a Porky, Pepe Le Pew, Marvin el Marciano, Elmer Gruñón, el Gallo Claudio, Piolín y el Correcaminos.

También participó en Avatar: La leyenda de Aang, El Gato con Botas, Tortugas Ninja, El Pájaro Loco, Bob’s Burgers y Teen Titans Go!. Su página de IMDb acumula más de 400 créditos.

Fue, según contó él mismo a NBC News en 2021, la primera persona de color en dar voz a Bugs Bunny, un dato que generó una gran respuesta en la comunidad asiática estadounidense.

Reconocimientos y proyectos pendientes

Obtuvo varios premios Emmy por su trabajo, entre ellos por Looney Tunes Cartoons. Fue además el primer ganador del Emmy Infantil y Familiar a la mejor actuación de voz en un programa animado. Su voz estará en la película Coyote vs. Acme, cuyo estreno fue este año. Al momento de su muerte, estaba en preproducción de Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, donde interpretaría al Pato Lucas, y de The Dragon Masters.

Le sobreviven su esposa, Jessica, con quien se casó en 2016, y un hijo.