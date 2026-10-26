Estados Unidos comienza este lunes con un panorama meteorológico marcado por el avance de un sistema de tormentas que amenaza con dejar las primeras nevadas importantes de la temporada en varias regiones del norte del país, mientras Florida enfrenta fuertes vientos, oleaje peligroso y posibles inundaciones costeras.

Según el pronóstico actualizado del Centro de Predicción Meteorológica (WPC), publicado a las 3:32 a. m. de este 26 de octubre, una vaguada en altura sobre el noroeste del Pacífico impulsará un frente hacia las Grandes Llanuras del norte y centro del país. El sistema provocará lluvias, nevadas en zonas montañosas y un deterioro de las condiciones meteorológicas entre este lunes y el miércoles.

Primeras nevadas y lluvias en el norte

Las nevadas se concentrarán inicialmente en las zonas elevadas de la cordillera de las Cascadas, el norte de las Montañas Rocosas y otras regiones montañosas del noroeste. También se espera nieve húmeda en sectores de las Grandes Llanuras del Norte, con precipitaciones que podrían extenderse hasta el martes por la noche.

El sistema estará acompañado de lluvias que avanzarán hacia el valle superior del Mississippi durante los próximos días, lo que podría complicar los desplazamientos en las zonas afectadas.

El WPC contempla áreas con riesgo elevado de acumulaciones importantes de nieve durante el periodo del 26 al 28 de octubre.

Tormentas en Texas y el centro del país

En el sur, las condiciones también serán inestables. El Servicio Meteorológico Nacional prevé el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas en sectores de las Grandes Llanuras del Sur, así como en el este de Texas y zonas cercanas a la costa occidental del golfo de México.

Estas precipitaciones estarán favorecidas por la entrada de aire húmedo desde el golfo y podrían mantenerse hasta el miércoles.

En Oklahoma, la oficina meteorológica de Norman anticipa la llegada de lluvias desde el noroeste del estado durante este lunes, con una expansión hacia el este entre la noche y el martes.

Florida, bajo amenaza de inundaciones costeras y fuertes vientos

Uno de los escenarios más delicados se registra en Florida, especialmente en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde las autoridades han emitido advertencias por fuertes vientos e inundaciones costeras.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Miami prevé ráfagas de hasta 40 millas por hora (64 km/h), con posibilidad de caída de ramas, interrupciones eléctricas y dificultades para conducir.

Las advertencias por viento se extienden desde este lunes hasta el martes por la noche, mientras que algunas alertas por inundaciones costeras permanecerán vigentes hasta el miércoles.

En la costa atlántica, el oleaje podría alcanzar entre 8 y 13 pies (aproximadamente 2,4 y 4 metros) en determinadas playas. Las autoridades también advierten sobre corrientes de resaca peligrosas, erosión costera y posibles inundaciones de carreteras, viviendas y negocios en zonas bajas.

En el centro-este de Florida, incluyendo sectores de la costa próximos a Cabo Cañaveral, se esperan condiciones peligrosas para la navegación y el baño al menos hasta mediados de semana.

¿Qué se espera para los próximos días?

El pronóstico nacional apunta a que las condiciones inestables continuarán durante el martes y miércoles, especialmente en las Grandes Llanuras y el valle superior del Mississippi, mientras las nevadas persistirán en sectores del norte.

En Florida, los fuertes vientos y el oleaje elevado podrían mantener el riesgo de inundaciones costeras durante los próximos días, aunque se espera una mejoría gradual hacia finales de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda consultar las alertas locales antes de realizar desplazamientos, especialmente en zonas montañosas expuestas a nevadas y en comunidades costeras bajo advertencias por inundaciones.