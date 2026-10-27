LaLiga y su presidente se doblegan al régimen comunista de China tras la polémica de Mbappé

La polémica protagonizada por Kylian Mbappé mofándose del primer presidente de China, Mao Zedong, ha obligado a las autoridades futbolísticas españolas a reaccionar rápidamente para evitar males mayores.

El presidente de LaLiga —máxima competición del fútbol español en la que juega Mbappé con el Real Madrid—, Javier Tebas, emitió un comunicado expresando sus disculpas por unas incendiarias declaraciones del futbolista sobre Mao, al que definió como "un dictador chino".

"Desde LALIGA lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino", dijo Tebas.

El mandatario recordó que el fútbol español lleva "muchos años" trabajando con China, país con el que han construido "una relación de respeto, confianza y cooperación".

"No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos. Nuestro compromiso con China, su pueblo y sus instituciones es firme. Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual", añadió Tebas, asegurando que tomarán medidas "para superar esta situación".

La competición española se sumó a esas disculpas. "LaLiga lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LaLiga. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes", escribió en un comunicado.

Las declaraciones de Tebas y LaLiga están siendo interpretadas como una rendición ante el régimen comunista de China, que había tomado la decisión de dejar de emitir los partidos de la competición en sus canales de televisión públicos. Este acuerdo de retrasmisión, firmado hace años entre ambas partes y que a veces obliga a que se disputen partidos en horarios poco adecuados tanto para el aficionado español como para los propios futbolistas, aporta grandes beneficios a LaLiga, en materia comercial, principalmente.

Esta crisis surgió después de que Mbappé reaccionase a un montaje que se viralizó en internet en el que aparece su cara superpuesta en una imagen de Mao, al que define como "un dictador chino". El futbolista francés, que quedó segundo en la carrera por el Balón de Oro, tuvo que pedir disculpas después de que varias marcas con las que tiene vínculos comerciales rompiesen tales acuerdos y de que las autoridades del régimen comunista expresasen públicamente su rechazo y malestar por su conducta.