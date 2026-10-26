Anthropic prepara su salida a bolsa en una operación que podría romper récords históricos

La empresa tecnológica Anthropic, desarrolladora del asistente de inteligencia artificial Claude, presentó este lunes la documentación necesaria para salir a bolsa por primera vez, en una operación que podría convertirse en la mayor oferta pública inicial de acciones (OPI) de la historia.

Según informó Just the News, la compañía con sede en San Francisco podría debutar en Wall Street en noviembre, superando potencialmente el récord establecido por SpaceX, que recaudó aproximadamente 86.000 millones de dólares en su salida a bolsa de junio.

En un comunicado oficial, Anthropic confirmó que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) su declaración de registro para ofrecer acciones ordinarias de clase A. La empresa prevé cotizar en el mercado Nasdaq bajo el símbolo bursátil ANT, aunque todavía no ha determinado el precio ni la cantidad de acciones que pondrá a la venta.

La operación llega en un momento de fuerte expansión de la industria de inteligencia artificial, pero también de elevados costos asociados al desarrollo de modelos avanzados y la infraestructura necesaria para operarlos.

Ingresos aproximados de 16.300 millones de dólares durante el primer semestre de 2026

De acuerdo con los documentos financieros citados por Axios, Anthropic registró ingresos de aproximadamente 16.300 millones de dólares durante los primeros seis meses de 2026, pero acumuló pérdidas netas de unos 80.700 millones de dólares en ese mismo período, en gran parte relacionadas con ajustes contables en la valoración de instrumentos financieros.

Pese a estas cifras, las estimaciones difundidas por medios financieros sitúan la posible valoración de la compañía entre 1,5 y 2 billones de dólares. La oferta podría recaudar hasta 100.000 millones de dólares, aunque estas cantidades todavía no han sido confirmadas oficialmente.

La salida a bolsa también ocurre en medio de un intenso debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, ha advertido sobre las posibles consecuencias del desarrollo acelerado de sistemas cada vez más poderosos y ha defendido mayores medidas de seguridad.

De concretarse, la operación supondría uno de los mayores debuts bursátiles de la historia y pondría a prueba el interés de los inversionistas por financiar la expansión de la inteligencia artificial, en un mercado donde las compañías tecnológicas compiten por desarrollar sistemas más avanzados, pese a sus enormes necesidades de capital.