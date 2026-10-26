Florida recurre a la inteligencia artificial para combatir un brote de dengue que supera los 700 casos
Los investigadores de la Universidad del Sur de Florida utilizan imágenes satelitales y sistemas de inteligencia artificial para localizar criaderos de mosquitos y frenar la propagación de la enfermedad.
Florida está recurriendo a la inteligencia artificial (IA) para combatir uno de los brotes de dengue más importantes registrados en el estado en las últimas décadas, con más de 700 casos reportados durante 2026.
Un equipo de investigadores de la Universidad del Sur de Florida (USF), encabezado por el profesor Benjamin Jacob, desarrolló un sistema que combina imágenes satelitales, información meteorológica y datos sobre criaderos de mosquitos para identificar las zonas con mayor riesgo de proliferación del insecto transmisor.
Según informó Just the News este lunes, la tecnología permite localizar posibles focos de reproducción y proporcionar esa información a las autoridades sanitarias para facilitar las labores de eliminación de mosquitos.
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Cómo funciona el sistema de IA
El sistema puede detectar posibles criaderos en espacios pequeños donde se acumula agua estancada, como neumáticos abandonados, macetas y recipientes domésticos. De esta manera, los equipos de control pueden concentrar sus intervenciones en puntos específicos, en lugar de depender exclusivamente de fumigaciones extensivas.
La iniciativa llega en medio de un aumento considerable de los contagios. De acuerdo con las cifras recogidas por Just the News, Florida había registrado 425 casos de transmisión local y otros 288 asociados a viajes internacionales, con el condado de Hillsborough, donde se encuentra Tampa, como principal foco del brote.
El dengue, transmitido principalmente por el mosquito Aedes aegypti, puede provocar fiebre elevada, dolor muscular, náuseas y, en casos graves, complicaciones potencialmente mortales. En septiembre, las autoridades sanitarias confirmaron la primera muerte relacionada con la enfermedad en Florida durante este año.
La IA usada para identificar especies de mosquitos
Estas herramientas buscan acelerar la vigilancia epidemiológica y permitir intervenciones más rápidas ante nuevos focos de transmisión, mientras las autoridades recomiendan a los residentes eliminar el agua acumulada alrededor de sus viviendas y utilizar repelentes para reducir el riesgo de picaduras.
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