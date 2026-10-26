El papa León XIV viajará a Argentina, Perú y Uruguay tras ser operado de un cáncer de pulmón

El papa León XIV acudirá a Sudamérica en noviembre, tal y como tenía programado, a pesar de haber sometido hace unas semanas a una cirugía por cáncer de pulmón.

El Vaticano confirmó que el pontífice viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, ya que la recuperación está siendo buena y que "no existen contraindicaciones" que le impidan cumplir con su agenda próxima.

"La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que el viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026, se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente", indicó el Vaticano.

"La intervención quirúrgica se realizó con éxito y sin complicaciones. Los exámenes médicos posteriores confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no es necesario ningún tratamiento oncológico adicional. Teniendo en cuenta su situación clínica actual, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados, no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina", agregó.

Por su parte, Robert Prevost emitió unas breves declaraciones al respecto, señalando que le "llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida". El papa sirvió como misionero y obispo en Perú, país del que dispone de su nacionalidad.

El 13 de octubre, León XIV se sometió a una cirugía por un cáncer de pulmón en el hospital Gemelli (Roma, Italia). Tras la operación, permaneció ingresado varios días, todos ellos en planta. El 17 de octubre fue dado de alta y retomó sus actividades.