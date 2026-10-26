Washington y Bogotá fortalecen su alianza militar con entrenamientos conjuntos en Colombia

Más de 300 soldados estadounidenses viajarán a Colombia para realizar un intercambio de tácticas, técnicas y procedimientos militares con las Fuerzas Militares del país. Esta actividad se enmarca en la alianza de seguridad bilateral consolidada entre la Administración Trump y el Gobierno de Abelardo de la Espriella que tiene como objetivo la lucha contra las organizaciones criminales y el narcotráfico.

Estos entrenamientos se llevarán a cabo en el Fuerte Militar de Tolemaida y en las instalaciones de la Escuela de Caballería, ambas ubicadas cerca de Bogotá. Comenzarán el 30 de octubre y finalizarán el 11 de noviembre, según confirmó el Ministerio de Defensa de Colombia en un comunicado.

"El personal militar de los Estados Unidos empezará a llegar a Colombia el martes 27 de octubre de 2026 al Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en Nilo, Cundinamarca, lugar donde será el escenario principal del ejercicio multinacional de entrenamiento colectivo Vanguardia del Sur 2026 (VS26), que se desarrollará hasta el 11 de noviembre", informaron las autoridades colombianas.

"La actividad comenzará el día 30 de octubre con una evacuación aeromédica desde el Fuerte Militar de Tolemaida hasta las instalaciones de la Escuela de Caballería en la ciudad de Bogotá", agregaron.

Esta iniciativa es un paso más en el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en materia de seguridad. A mediados de agosto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que De la Espriella autorizó a la Administración Trump a realizar operaciones militares en suelo colombiano.

El anuncio evoca los tiempos del Plan Colombia, cuando el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe se benefició del apoyo militar de EEUU para reducir significativamente a los grupos guerrilleros que durante décadas habían sembrado el terror en el país.