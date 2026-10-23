Arrestan a un hombre por destrozar con un mazo una estatua del monumento a Iwo Jima en Virginia; fuentes federales dicen que es un inmigrante ilegal y exbeneficiario de DACA

La policía del condado de Prince William, en Virginia, detuvo a un hombre de 27 años tras sorprenderlo presuntamente golpeando con un mazo una estatua de piedra caliza situada cerca de la base de los Marines en Quantico, que reproduce la icónica escena de los marines izando la bandera estadounidense en Iwo Jima.

Según fuentes federales citadas por Fox News, el detenido, Miguel Alonso Maldonado Soriano, residente de Stafford, es un ciudadano mexicano en situación irregular y exbeneficiario del programa DACA cuyo estatus habría expirado este año. El ataque dejó daños valorados en cientos de miles de dólares y provocó la decapitación de una de las figuras del monumento.

Lo ocurrido

Los agentes acudieron cerca de las 10:13 pm del miércoles a la zona de Richmond Highway y Fuller Road, en Quantico, tras recibir un aviso por daños a la propiedad. Al llegar, encontraron a Maldonado Soriano "dañando activamente" la estatua con un mazo, según informó el Departamento de Policía del condado de Prince William.

El hombre fue detenido sin incidentes. Una de las figuras de marines perdió completamente la cabeza, mientras que otras partes de la escultura también presentaban daños.

La policía no ha revelado un posible motivo del presunto vandalismo y la investigación continúa abierta. El departamento ha pedido a quien tenga información sobre el caso que se ponga en contacto con su línea de información.

Daños y cargos

Según Fox News, citando a las autoridades, el ataque con mazo provocó la decapitación completa de una de las figuras de marines, así como golpes y surcos visibles en el casco y la cara de otra figura, además de daños en la bayoneta de un fusil que llevaba un tercer marine. La escultura presentó también desperfectos adicionales en otras partes, y la policía estima que la reparación costará cientos de miles de dólares.

Maldonado Soriano enfrenta tres cargos graves: destrucción de propiedad, allanamiento con intención de causar daños y lesiones a un monumento. Permanece detenido sin fianza a la espera de comparecer ante un tribunal; la fecha de la vista aún no ha sido anunciada.