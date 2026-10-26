Trump arremete contra Noruega tras quedarse sin el Nobel de la Paz

El presidente Donald Trump atacó duramente a Noruega durante un mitin de campaña en Port Huron, Míchigan, después de que el Comité Noruego del Nobel volviera a dejarlo fuera del Premio Nobel de la Paz. Trump afirmó que Noruega "apesta", la describió como un "país de m*erda" y declaró que no quería recibir inmigrantes noruegos.

Las declaraciones llegan a menos de dos semanas de las midterms y muestran hasta qué punto el presidente considera el Nobel no como un reconocimiento diplomático, sino como otra institución dominada por una élite que se niega a reconocer sus logros.

Un agravio que Trump no olvida

Trump ha dejado claro desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 que aspira al Nobel de la Paz. Este año, sin embargo, el comité eligió a la jurista sudafricana y exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Navi Pillay, una decisión que el presidente calificó de "vergonzosa" y "embarazosa".

"He resuelto ocho conflictos y tengo dos más por delante", declaró Trump ante la multitud, refiriéndose a Irán y a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El presidente lleva años sosteniendo que su papel en la reducción de conflictos y en la presión sobre Irán merecía un reconocimiento internacional.

La respuesta de Oslo

El ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, respondió este lunes recordando que el comité es independiente del Gobierno noruego.

"Él sabe muy bien que el Comité Nobel es independiente. Se lo hemos recordado, por si alguien se lo preguntaba, y sigue siendo así", declaró a la radiotelevisión pública NRK.