"Los demócratas quieren nuestros votos, pero no a nuestros bebés": el desgarrador mensaje a los hispanos de cara a las midterms

"Los demócratas quieren nuestros votos, pero no a nuestros bebés". Con este desgarrador mensaje trata la organización Susan B. Anthony Prolife (SBA) de concienciar y animar a votar a los hispanos de cara a las midterms. Se trata de un llamado a la reflexión a una comunidad que presenta una tasa de abortos un 50% superior al resto, a la que presentan, además, alternativas para que las madres en apuros socioeconómicos puedan dar a luz a su bebé y cuidarlo.

SBA decidió mandar un mensaje concreto a los votantes hispanos ante los desoladores datos que sitúan a esta comunidad como la líder indiscutible en abortos. Las cifras de las terminaciones voluntarias de embarazos entre las latinas superan el 20%, lo que supone que uno de cada 5 bebés hispanos no ve la luz.

"Los demócratas son demasiado extremistas para representarnos en el Congreso"

Esta cifra, además, es un 50% superior a las del resto de los grupos étnicos. Algo que no parece impresionar a los demócratas, que vuelven a la carga una y otra vez para la despenalización del aborto. Se trata, además, de iniciativas cada vez más radicales, buscando una liberación absoluta incluso hasta el momento del nacimiento de bebés sanos y totalmente viables.

"Los demócratas del Congreso apoyan el aborto a petición en cualquier momento y por cualquier motivo, todo ello a cargo de los contribuyentes. Incluso se oponen a una legislación popular y de sentido común que pondría fin a los abortos tardíos, incluso en el caso de bebés sanos, cuando el bebé puede sentir un dolor insoportable.

Los demócratas del Congreso quieren nuestros votos, pero ¿por qué deberíamos votar a alguien que no quiere a nuestros bebés? Los demócratas son demasiado extremistas para representarnos en el Congreso".

Vicente González: promesas pro-vida, votos pro-aborto

SBA además, lamenta que algunos demócratas que se presentan como provida, e incluso aseguraron a la organización que compartía sus valores, ha optado por promocionar el aborto y sus votos en legislaciones clave siempre han acabado cayendo del lado de Planned Parenthood y similares. Es el caso del representante hispano por Texas Vicente González.

De acuerdo con su registro, el legislador votó a favor legalizar el pago de abortos con dinero de los contribuyentes y "presente" en una norma que buscaba legalizar la ayuda médica a los bebés que sobreviven a un aborto. Algo que SBA denunció duramente: "Los bebés luchaban por sobrevivir, y Vicente González se quedó de brazos cruzados sin hacer nada".

Hay alternativas: Her PLAN

Pero SBA no se limitó a lanzar un mensaje de concienciación a la comunidad hispana sobre dónde irá su voto en caso de confiárselo al Partido Azul. La organización volvió a insistir en dar a conocer a las madres en dificultades socioeconómicas que ven en el aborto su única salida, que existen centros de apoyo, una red que les permitirá tener y criar a su bebé.

"El 60 % de las mujeres que abortaron afirmaron que no lo habrían hecho si hubieran recibido más apoyo emocional o económico. Movilizamos a las comunidades para que se unan y amplíen su red de apoyo local a favor de la vida, de modo que las madres y los bebés cuenten con el apoyo que necesitan para prosperar", explica la página web.

"Crear sólidas redes de seguridad a favor de la vida"

Para ello, "Her PLAN lleva a cabo esta misión mediante programas estructurados que ponen en práctica modelos replicables para que las comunidades de todo el país puedan crear sólidas redes de seguridad a favor de la vida". Algo que desarrolla "en torno a siete categorías fundamentales de apoyo que abordan las necesidades que llevan a las mujeres a plantearse el aborto. Estas categorías constituyen la infraestructura de la red de seguridad provida":

Un movimiento que "tiene que estar ahí para ella todos los días"

Desde Her PLAN, además tienen claro que "la industria del aborto solo tiene que pillarla en su peor día. El movimiento pro-vida tiene que estar ahí para ella todos los días".