Los nacimientos en el país cayeron en 2025 y la tasa de fertilidad alcanzó un mínimo histórico

El país registró 3.612.012 nacimientos en 2025, un descenso inferior al 1% respecto a los 3.628.934 contabilizados en 2024, según un informe publicado por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS), organismo dependiente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El documento Births in the United States, 2025, elaborado por Brady E. Hamilton y Michelle J. K. Osterman, también señala que la tasa general de fertilidad descendió un 1%, desde 53,8 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años en 2024 hasta 53,2 en 2025, el nivel más bajo registrado, según el informe.

Los datos muestran diferencias en la evolución de los nacimientos según la edad de las madres. Entre 2024 y 2025, las tasas de fertilidad disminuyeron entre las mujeres de 10 a 29 años, aumentaron entre las de 30 a 44 años y permanecieron sin cambios entre las de 45 a 49 años.

Descenso de la natalidad entre las mujeres menores de 30 años

La tasa de nacimientos entre las adolescentes de 15 a 19 años cayó un 7%, al pasar de 12,6 a 11,7 nacimientos por cada 1.000 mujeres de esa edad. Entre las mujeres de 20 a 24 años, la tasa descendió un 6%, de 55,8 a 52,3, mientras que entre las de 25 a 29 años disminuyó un 4%, de 89,5 a 85,7.

También se registró una reducción entre las niñas de 10 a 14 años, cuya tasa pasó de 0,2 a 0,1 nacimientos por cada 1.000 mujeres.

En contraste, la tasa aumentó entre las mujeres de 30 a 34 años, del 93,7 al 96,3 por cada 1.000, un incremento del 3%. En el grupo de 35 a 39 años subió un 2%, de 54,3 a 55,2, mientras que entre las mujeres de 40 a 44 años pasó de 12,7 a 12,8, un aumento del 1%.

La tasa correspondiente a las mujeres de 45 a 49 años permaneció estable en 1,1 nacimientos por cada 1.000 mujeres.