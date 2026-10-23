El equipo legal de Erika Kirk pide a un juez de Utah frenar el retraso del juicio contra Tyler Robinson hasta 2029 y advierte que agravaría el daño a la familia

La viuda del activista conservador Charlie Kirk ha pedido a un juez de Utah que rechace la propuesta de la defensa de Tyler Robinson, el joven de 23 años acusado de asesinar a Kirk en la Universidad del Valle de Utah, de celebrar el juicio en el tercer trimestre de 2029 y que fije una fecha en 2027. Su equipo legal sostiene que un retraso de casi cuatro años agravaría el daño a la familia y contraviene el derecho de las víctimas a una resolución sin demoras injustificadas.

Las posturas sobre el calendario

Según el memorandum de la defensa, citado por Fox News, los abogados de Robinson proponen comenzar el proceso en el tercer trimestre de 2029. Argumentan que fijar una fecha firme ahora sería una "falsa precisión" y podría comprometer los derechos constitucionales de su cliente en un caso con posible pena de muerte.

La defensa argumenta que aún queda mucho trabajo por hacer antes del juicio. Tienen que revisar todas las pruebas, presentar mociones previas hasta 2029 y preparar una selección de jurado especialmente complicada debido a la gran cobertura mediática del caso. Además, calculan que el juicio en sí, una vez que comience, duraría entre seis y siete meses.

"Desde el punto de vista de la defensa, la designación para un caso de pena capital conlleva una serie de responsabilidades que no se dan en ningún otro contexto", afirma el escrito de la defensa.

La Fiscalía del condado de Utah, en cambio, calcula que estará lista para juicio el 4 de octubre de 2027, aunque propone retrasar el inicio al 31 de enero de 2028 para evitar que las vistas se prolonguen durante Acción de Gracias y Navidad. La fiscalía prevé un proceso de unas 17 semanas.

La respuesta de Erika Kirk

Fox News reportó que en una moción presentada este jueves, los abogados de Erika Kirk calificaron el calendario propuesto por la defensa de "gravemente desproporcionado" respecto a casos comparables y solicitaron que el juicio comience en la fecha más temprana posible de 2027.

Los abogados alegan que cada demora prolonga el sufrimiento de los dos hijos pequeños de Charlie Kirk, que tenían tres y un año cuando ocurrió el asesinato y tendrían siete y cinco años cuando se dictara un veredicto bajo el calendario defendido por Robinson. También piden informes mensuales de progreso o audiencias de seguimiento para evitar retrasos innecesarios.

Los representantes de Kirk se amparan en la legislación de Utah, que reconoce a las víctimas el derecho a una resolución rápida de los cargos sin demoras injustificadas.

Una posible demanda civil contra la universidad

El debate sobre el calendario judicial se produce en paralelo a una vía legal distinta. La familia de Kirk presentó en septiembre un aviso previo de demanda contra la Universidad del Valle de Utah, el estado y varios responsables de la institución por presuntos fallos de seguridad antes del asesinato. Se trata de una notificación previa, no de una demanda formal.

Según ese documento, los abogados de la familia sostienen que la universidad no realizó una evaluación adecuada del riesgo, no elaboró un plan de seguridad por escrito ni convocó una reunión informativa previa con los agentes del dispositivo. También cuestionan que el acto, con unos 3.000 asistentes, contara con solo seis policías del campus.

La notificación señala además que la familia habría advertido de posibles riesgos relacionados con el acceso a azoteas cercanas al escenario y que las cámaras del campus no se supervisaban en tiempo real. La eventual demanda civil tendría que demostrar que la universidad conocía un riesgo concreto, incumplió sus obligaciones de seguridad y que ese incumplimiento guardó relación directa con la muerte de Kirk.