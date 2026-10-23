Murió Tom Skerritt, mentor y guía personal de Tom Cruise en 'Top Gun'

Publicado el 23 de octubre de 2026, 3:58 a.m. ET / Actualizado 4:00 a.m. ET

El actor Tom Skerritt, conocido por sus papeles en películas como Alien (1979) Top Gun (1986), murió a los 93 años en Seattle (Washignton), ciudad donde residía, según informó su familia.

Antes de dedicarse a la actuación, sirvió en la Fuerza Aérea. Una experiencia militar que se vio reflejada en varias películas en las que actuó.

En Top Gun, Skerritt interpretó al comandante Mike Viper Metcalf, instructor jefe de la academia donde el protagonista de la superproducción, Pete Maverick Mitchell (Tom Cruise), aprendió el arte de pilotar los aviones de combate del Ejército.

Durante el filme, Viper ejerce de mentor de Maverick, además de ser su guía en el aspecto emocional.

Skerritt coprotagonizó Alien junto a Sigourney Weaver y fue el actor principal de la serie Picket Fences (1992-1996).

Figura en el elenco de otras películas como la producción de terror Poltergeist III (1988) y la comedia Ted (2012), en la que hace de sí mismo.