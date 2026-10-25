“Venezuela debe celebrar elecciones de inmediato”: figuras de la Administración Trump y el Partido Republicano reaccionan al regreso de María Corina Machado a su país

El regreso de María Corina Machado a Venezuela provocó reacciones entre miembros de la Administración del presidente Donald Trump y figuras republicanas, que celebraron su vuelta al país, exigieron garantías para su seguridad y reclamaron avances hacia una transición democrática. Mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, destacó el papel de las negociaciones respaldadas por Washington para hacer posible su retorno, otros exigieron la convocatoria de elecciones lo antes posible.

Rubio afirmó que las condiciones que permitieron el regreso seguro de Machado son consecuencia directa de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos, que, según señaló, ya han permitido liberar a cientos de presos políticos y facilitar el retorno de cientos de figuras de la oposición que se encontraban en el exilio.

"Las condiciones que permiten el regreso seguro de la señora Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos, que ya han permitido la liberación de cientos de presos políticos y el regreso del exilio de cientos de figuras de la oposición política. Estados Unidos espera que se sigan respetando las libertades de todos los sectores de la política venezolana. Asimismo, esperamos que todos los actores políticos apoyen estas conversaciones, que representan la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela en treinta años para lograr pacíficamente no solo unas elecciones libres y justas, sino también una democracia duradera", declaró el secretario de Estado.

El congresista republicano Carlos Jiménez, por su parte, responsabilizó directamente a varios integrantes del régimen venezolano por cualquier daño que pudiera sufrir la dirigente opositora y lanzó una advertencia a quienes continúen amenazándola. "Mi amiga y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha regresado a Venezuela. Quiero dejar esto muy claro: desde el Congreso de Estados Unidos, responsabilizo directamente a Delcy y Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Padrino López y González López por cualquier daño que pueda sufrir. Si estos matones corruptos continúan con las amenazas, terminarán pulverizados como los esbirros del régimen castrista que custodiaban a Maduro. ¿Está claro?", escribió Jiménez.

La reacción más contundente fue la de Mike Flynn, exasesor de seguridad nacional de Trump, quien pidió al presidente estadounidense presionar a Delcy Rodríguez para que abandone el poder y permita la celebración inmediata de elecciones. Flynn también propuso establecer una administración provisional de un máximo de 30 días para facilitar la transición política.

"[@realDonaldTrump] debe llamar a la actual presidenta no electa de Venezuela, Delcy Rodríguez, y decirle que renuncie ahora y permita que Venezuela celebre elecciones de inmediato. Durante un período provisional, el país debe quedar bajo una administración transitoria —por no más de 30 días— a cargo de un consejo de ancianos que ya existe y está preparado para asumir esa función, con el fin de ayudar a transformar la nación de un cartel criminal en una superpotencia económica, de la noche a la mañana si la CIA se mantiene al margen. La Casa Blanca y el Departamento de Estado están al tanto y tienen la capacidad de hacerlo. Debemos respaldar a la presidenta legítimamente electa de Venezuela, [@MariaCorinaYA]. Pongamos fin a esta pesadilla para el pueblo venezolano y comencemos a preparar a nuestra nación (Estados Unidos) para obtener enormes beneficios económicos y de seguridad a largo plazo durante décadas, una vez que Venezuela se estabilice... y lo hará con el liderazgo adecuado", escribió Flynn.

El senador republicano Ted Cruz también reaccionó al regreso de Machado asegurando que su acto fue "histórico". Por su parte, el subsecretario de Estado Christopher Landau compartió una imagen de una estampa de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, y recordó que su difunto padre conservó una similar en su billetera durante años. "Esta pequeña estampa de oración a Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, estuvo durante años en la billetera de mi difunto padre. Hoy, ahora que María Corina Machado ha regresado a su patria, rezo por la paz, la justicia y la reconciliación en Venezuela", expresó Landau.

Otra importante figura republicana que se manifestó sobre el regreso de la líder opositora fue la congresista María Elvira Salazar también, quien destacó el compromiso de Machado con la lucha democrática venezolana. "Querida @MariaCorinaYA: hoy regresas a la tierra por la que lo has arriesgado todo. He visto de cerca tu valentía y tu determinación, y ha sido un honor acompañarte en esta lucha. Tu regreso marca un momento importante para Venezuela. Las fuerzas democráticas se organizan, nuevas voces dan un paso al frente y comienza una nueva etapa. Ahora les toca a los venezolanos decidir qué país quieren y quién quieren que los lidere. Que Dios te bendiga, te proteja y guíe a Venezuela hacia la libertad que tanto merece su pueblo".

De igual forma, el senador republicano Rick Scott elogió a Machado y reclamó por la liberación de los presos políticos, el fin de la persecución y la convocatoria inmediata de elecciones con garantías democráticas. "@MariaCorinaYA es una luchadora por la libertad, los derechos y la democracia. Me enorgullece llamarla amiga y me alegra que haya regresado a Venezuela para luchar por el pueblo venezolano. Todos los presos políticos deben ser liberados hoy. Toda opresión, intimidación y persecución deben terminar de inmediato. Se deben convocar elecciones inmediatamente y todos los candidatos deben poder participar en elecciones libres y justas", afirmó Scott.