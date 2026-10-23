Lluvias intensas e inundaciones en California y el suroeste, con un brusco descenso de temperaturas en el centro del país

Una potente borrasca situada sobre California está alimentando chubascos y tormentas en el oeste de Estados Unidos, con riesgo de inundaciones repentinas en el Suroeste y la región de Four Corners. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) prevé que el mal tiempo avance hacia Nuevo México y las llanuras del sur durante las próximas 48 horas, mientras una masa de aire frío prepara un descenso térmico notable en el centro del país.

Lluvias torrenciales y tormentas en el Oeste

El centro de bajas presiones en altura, ubicado sobre California, está canalizando humedad tropical hacia el norte por delante de un frente frío que avanza desde el desierto del Suroeste. Esa combinación está generando bandas de lluvia y tormentas eléctricas desde la costa californiana hasta Arizona, Utah, el suroeste de Colorado y el oeste de Nuevo México.

El NWS ha elevado el riesgo de precipitaciones excesivas a nivel moderado en partes del suroeste de Colorado y el sur de Utah, una alerta que implica una probabilidad elevada de inundaciones repentinas. En zonas montañosas y urbanas de California, los modelos apuntan a acumulados de entre 1 y 2 pulgadas, con posibilidad de superar las 3 pulgadas en puntos concretos de las montañas San Bernardino.

Las áreas más vulnerables son las laderas afectadas por incendios anteriores, los cañones estrechos, los cauces secos —conocidos como arroyos— y los núcleos urbanos, donde el agua puede acumularse con rapidez. En algunas tormentas de movimiento lento podrían registrarse tasas de precipitación de entre 1 y 1,5 pulgadas por hora.

El riesgo se desplaza hacia el este

La amenaza de lluvias fuertes y fenómenos severos se trasladará gradualmente hacia el este junto con el frente frío. Nuevo México y las llanuras del sur de Estados Unidos podrían verse afectadas durante el fin de semana, con posibilidad de tormentas capaces de producir rachas de viento, granizo y algún tornado aislado.

En Arizona, el riesgo de tiempo severo ha sido especialmente relevante: el sistema llegó a motivar una vigilancia por tornado en partes del estado, algo poco habitual para la región en esta época del año. Los meteorólogos subrayan que la humedad anómala, procedente en parte de los restos de la tormenta tropical Trudy, está intensificando la capacidad del sistema para generar chubascos muy intensos.

Frío y nieve en las Rocosas

En paralelo, se prevé la formación de una borrasca a sotavento de las Rocosas septentrionales, impulsada por una vaguada procedente del Pacífico norte. A partir del viernes por la tarde, una fuerte irrupción de aire frío hará descender las temperaturas en las Rocosas del Norte y podría provocar la transición de lluvia a nieve.

El NWS mantiene avisos meteorológicos invernales en esa zona, donde se esperan algunos centímetros de acumulación. No se trata de una nevada de gran envergadura, pero sí de un cambio brusco tras días de condiciones anormalmente templadas.

Un fin de semana más frío en el centro del país

Cuando la borrasca se profundice y el frente frío cruce el corazón de Estados Unidos durante el fin de semana, las temperaturas podrían caer entre 20 y 25 grados Fahrenheit en amplias zonas del centro del país. El descenso pondrá fin, al menos temporalmente, a la ola de calor fuera de temporada que venía registrándose en la región.