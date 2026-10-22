El DOJ acusa a la facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio de discriminar a estudiantes asiáticos y blancos en el proceso de selección

El Departamento de Justicia concluyó que la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio (Ohio State University College of Medicine) discriminó a estudiantes blancos y asiáticos durante los procesos de admisión de las promociones que ingresaron en 2023, 2024 y 2025.

La División de Derechos Civiles del organismo anunció este miércoles los resultados de una investigación que determinó que las prácticas de admisión de la institución vulneraron el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza o color, así como la sentencia del Tribunal Supremo de 2023 en el caso Students for Fair Admissions v. Harvard, que prohibió la discriminación racial en los procesos de admisión universitaria.

"A pesar de SFFA, OSU Med permite que algunos solicitantes eludan su propio proceso de selección y se salten las entrevistas únicamente por el color de su piel", afirmó Harmeet K. Dhillon, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

La funcionaria sostuvo que todas las etapas de admisión deben aplicarse por igual a los aspirantes, independientemente de su raza, y advirtió que el organismo no permitirá que estas prácticas continúen en la facultad ni en otras instituciones de educación superior que reciban fondos federales.

Diferencias en las probabilidades de admisión

Según los resultados de la investigación, la facultad utiliza un sistema denominado "Enfoque Holístico" (Holistic Approach) con el objetivo de admitir a más estudiantes pertenecientes a minorías consideradas infrarrepresentadas.

Este procedimiento contempla una evaluación de los candidatos en tres categorías: atributos, con un máximo de 12 puntos; experiencias, con un máximo de 16; y métricas, con un máximo de 8. El proceso también incluye una fase de entrevistas.

El Departamento de Justicia determinó que los aspirantes negros que pasan por la evaluación y la entrevista tienen aproximadamente 2,8 veces más probabilidades de ser admitidos que los candidatos asiáticos con credenciales equivalentes.

La investigación también identificó una vía alternativa de acceso que permitía a determinados aspirantes obtener una plaza sin recibir una puntuación de evaluación ni realizar una entrevista.

Una vía alternativa bajo investigación

De acuerdo con el Departamento de Justicia, en 2024 y 2025, considerados conjuntamente, los aspirantes negros que utilizaron esta vía tuvieron cuatro veces más probabilidades de ser admitidos que los candidatos blancos. La investigación también señaló que ningún aspirante asiático fue admitido mediante ese procedimiento durante ese período.

El organismo considera que estas prácticas contravienen las normas federales que prohíben la discriminación racial en las instituciones educativas que reciben financiación pública federal.