JK Rowling promete seguir luchando contra las políticas trans y financiar acciones legales en defensa de los derechos de las mujeres

La autora de Harry Potter, JK Rowling, reafirmó su lucha contra el activismo trans y aseguró que continuará apoyando económicamente a mujeres que recurran a las cortes para defender sus derechos. Sus declaraciones reavivan una controversia que mantiene desde hace años con activistas LGBT y figuras de la saga cinematográfica.

La escritora británica prometió que continuará expresando públicamente su oposición al activismo trans y financiando acciones legales de mujeres que no puedan costear por sí mismas los procesos judiciales para defender sus derechos.

"Seguiré alzando la voz, seguiré utilizando mi dinero para ayudar a mujeres que de otro modo no podrían permitirse acudir a los tribunales", escribió Rowling, de 61 años, en un extenso ensayo publicado el miércoles en su página web.

En el texto, la autora también defendió su postura sobre el sexo biológico y su relación con los derechos de las mujeres. "Si un hombre puede ser una mujer, no existe tal cosa como una mujer", afirmó.

"Puede que eso no te importe personalmente, pero les importa a millones de mujeres que no tienen el lujo de fingir que su sexo no importa. Sigo estando de su lado", añadió.

Rowling lleva años en el centro de la controversia por sus opiniones sobre el sexo biológico y las políticas relacionadas con las personas transgénero.