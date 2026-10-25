De 2022 a 2026: el perfil del votante hispano, decisivo en las midterms

El votante hispano medio que votará en noviembre ha experimentado notables cambios respecto al que lo hiciera en las midterms de 2022. Para empezar, ha seguido creciendo, y son ya 39 millones los llamados a las urnas. Además, es el grupo más joven con posibilidad de ejercer su derecho al voto y elegir a sus congresistas.

De acuerdo con una estudio de Pew Research Center, los hispanos han sumado 5,2 millones de votantes entre ambas elecciones de medio mandato, el mayor crecimiento de cualquier comunidad en términos absolutos.

En estos momentos, suponen el 16% del electorado, un 1% más de lo que representaban en las presidenciales de 2024 y un 2% respecto a las midterms de 2022. La distancia respecto al resto de grupos étnicos se ha ampliado (los negros se mantienen en el 12%, mientras que los asiáticos se quedan en el 5%) o reducido (los blancos suponen ahora el 61%, respecto al 64% de 2022).

Más de 4 millones de hispanos nacidos en el país cumplieron 18 años entre 2022 y 2026

Además, son el grupo étnico con menor media de edad. Ambos factores se deben a la masiva llegada a la mayoría de edad de hijos de inmigrantes nacidos en el país que ahora pueden ejercer su derecho a elegir a sus representantes.

Pew calcula que más de 4 millones de latinos nacidos en el país cumplieron 18 años entre 2022 y 2026. A ellos hay que sumar que aproximadamente 1 millón de adultos hispanos se naturalizó en este periodo de tiempo.

La edad media del votante hispano es de 39 años

Los datos de Pew Research indican que el 30% de los votantes hispanos tiene entre 18 y 29 años en comparación con el 20% del electorado general y el 17% de los votantes elegibles blancos. Apenas el 14% de los votantes latinos alcanza o supera los 65. Un dato que contrasta frente al 24% del electorado general y el 28% de los blancos.

Según los cálculos de la encuestadora, la edad media de los hispanos elegibles para votar es de 39 años, frente a 45 entre los votantes negros, 47 entre los asiáticos y 52 entre los blancos.

Casi la mitad de los hispanos tienen la educación secundaria como máximo

En lo referente a la educación, cerca de la mitad (47%) de los votantes hispanos tiene como máximo un diploma de secundaria (high school, incluyendo un 17% no consiguió terminar este nivel. En cuanto a los estudios superiores, un 15% tiene una licenciatura y el 7%, estudios de posgrado.

Los hispanos no constituyen la mayoría en ningún estado, pero son el grupo racial o étnico más numeroso en el electorado de Nuevo México, donde representan el 43% de los votantes elegibles. Constituyen una tercera parte en California (33%) y Texas (32%) y son uno de cada cuatro votantes en Arizona (25%). Por el contrario, su presencia es casi residual en Vermont, Misisipi, Maine y Virginia Occidental, donde representan el 2% del electorado en cada uno de estos estados.