Elecciones Brasil: Lula da Silva logra su cuarto mandato tras una histórica remontada frente a Flavio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales en Brasil. El presidente se impuso en la segunda vuelta con el 51% de los votos, frente al 48% de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y quien había salido primero en la primera vuelta del 4 de octubre. Con el 99% de los votos contabilizados, la diferencia entre ambos candidatos fue de 4,4 millones de votos. De esta manera, da Silva, próximo a cumplir 81 años, fue elegido para su cuarto mandato como presidente del país sudamericano.

El triunfo del presidente da Silva marca la primera vez que un candidato presidencial brasileño que queda segundo en la primera vuelta logra ganar el balotaje. En comparación con la primera vuelta, da Silva sumó once millones más de votos, mientras que Bolsonaro solo tres millones.

A diferencia de la primera vuelta, Lula ganó el estado péndulo de Minas Gerais (50,4% contra 49,6%) y obtuvo grandes diferencias en los estados del noreste, su principal bastión electoral. Además, logró reducir márgenes en los estados más poblados del sur, donde Bolsonaro es más fuerte. El principal ejemplo es San Pablo, donde en la primera vuelta había obtenido el 38%, y en la segunda vuelta subió a 46%. En Río de Janeiro, sumó 900.000 votos más que en la primera vuelta y creció siete puntos porcentuales.

No obstante, da Silva deberá gobernar con un Congreso marcadamente desfavorable para su partido, el Partido de los Trabajadores (PT). Según los resultados de la primera vuelta, el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro se consolidó como la mayor fuerza de ambas cámaras. En la Cámara de Diputados pasó de 97 a 121 escaños, el mayor número de un solo partido desde 1988, mientras que el PT tendrá 70 diputados y 88 sumando a sus aliados.

En el Senado, el PL ganó 19 de los 54 escaños en juego y tendrá 28 de los 81 senadores, frente a nueve del PT. Aunque el PL no alcanza por sí solo la mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras, Lula necesitará negociar con otras fuerzas para impulsar su agenda legislativa.

La polémica decisión de la Corte Suprema de Brasil durante la elección

En Brasil, la votación cierra a las 5 de la tarde (hora de Brasilia, capital del país). No obstante, minutos después del cierre, un juez de la Corte Suprema, Cristiano Zanin, ordenó extender la votación dos horas, hasta las 7, en todo el país. Según el medio local O Tempo, fue la primera vez que la Justicia prorroga el horario de votación en todo Brasil. Zanin fue abogado de Lula antes de ser nombrado juez de la Corte Suprema por el propio presidente.

La decisión llegó luego de que ambas campañas reclamaran una extensión, aunque por distintos motivos y con distinto alcance. El partido de Lula alegó falta de transporte público, lluvias e inundaciones que impedían a algunos votantes llegar a las mesas, mientras que la campaña de Bolsonaro pidió una extensión solo en 17 municipios de tres estados. El Tribunal Superior Electoral (TSE) no se había expedido cuando llegó la decisión de la Corte Suprema.

De acuerdo con diversos medios locales, la orden generó confusión en muchas mesas de votación, puesto que llegó cuando muchas urnas electrónicas ya estaban cerradas y selladas, por lo que no podían volver a abrirse. Ante este escenario, Zanin aclaró que la extensión solo se aplicaría a las secciones electorales cuyas urnas aún no se habían cerrado. En aquellas donde la votación ya había concluido, los votos serían contabilizados y totalizados normalmente. El recuento de resultados se detuvo hasta después de las 7 pm.

"En un centro de votación del centro de São Paulo, una trabajadora electoral dijo que, a las 5 p. m. hora local, ella y sus colegas se enteraron de que la Corte Suprema había ordenado que los centros de votación permanecieran abiertos dos horas más. Sin embargo, las autoridades locales les ordenaron que cerraran. La trabajadora, que se identificó solo como Bárbara por temor a represalias, dijo que finalmente recibieron la orden de reabrir a las 6 pm, pero ya era demasiado tarde para muchos votantes", informó el New York Times.

Priscilla Sodré Pereira, abogada especializada en derecho electoral, le dijo lo siguiente al citado medio: "Esta es una situación extremadamente grave y crítica".