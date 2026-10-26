De Mark Carney a Bernie Sanders: las reacciones internacionales a la victoria de Lula da Silva en Brasil

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil generó reacciones de distintos líderes internacionales. El presidente brasileño obtuvo un cuarto mandato tras derrotar en la segunda vuelta a Flávio Bolsonaro, quien desconoció el resultado.

En la noche del domingo, presidentes latinoamericanos se expresaron en las redes sociales para felicitar a Lula. Incluso figuras del Partido Demócrata se expresaron al respecto.

A las 11 pm hora del este, todavía no había una reacción oficial por parte de la Administración Trump.

Reacciones internacionales al triunfo de Lula da Silva