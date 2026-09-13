Escocia, Gales e Irlanda del Norte preparan una declaración conjunta a favor de la desintegración del Reino Unido

Publicado por Williams Perdomo 13 de septiembre, 2026

Los líderes de los tres territorios se reunirán este lunes en Cardiff para firmar un acuerdo que busca impulsar una nueva campaña por la independencia y reclamar la celebración de referendos.

Según informó The Telegraph, los primeros ministros de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán una declaración conjunta en una cumbre sin precedentes en Cardiff. El encuentro se produce después de que Donald Trump expresara su apoyo a una Irlanda unificada durante su visita a Dublín.

La reunión contará con John Swinney, líder del Partido Nacional Escocés (SNP); Rhun ap Iorwerth, de Plaid Cymru, y Michelle O’Neill, de Sinn Féin. También participará Mary Lou McDonald, presidenta de Sinn Féin y líder de la oposición en el Parlamento irlandés.

El objetivo es coordinar una nueva campaña independentista y afirmar el derecho de cada nación a decidir su futuro. Según el diario británico, los líderes prevén firmar un memorando de entendimiento para cooperar en cuatro áreas: economía, energía, Europa y cooperación internacional.

Reclaman un cambio constitucional

Swinney afirmó el domingo que, por primera vez, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están encabezadas por primeros ministros partidarios de la independencia. A su juicio, esto demuestra que el statu quo “no es sostenible” y que Westminster debe prepararse para un futuro sin Reino Unido.

El encuentro se celebrará después de que Andy Burnham planteara que podría autorizar otro referéndum de independencia en Escocia si existiera un “consenso claro” a favor. Sin embargo, en una carta enviada el jueves a Swinney, Burnham sostuvo que una nueva consulta está “fuera de discusión” antes de las próximas elecciones generales.

El jefe del Gobierno británico afirmó que no existe consenso para un referéndum en Escocia ni una base clara para concluir que una mayoría de los habitantes de Irlanda del Norte quiera separarse del Reino Unido.