El candidato republicano a gobernador de Wisconsin nada hasta ponerse a salvo tras el aterrizaje de un avión en un lago

El congresista Tom Tiffany, candidato republicano a gobernador de Wisconsin, nadó hasta ponerse a salvo después de que el avión Bonanza de cuatro plazas en el que viajaba realizara un aterrizaje de emergencia en un lago, según un comunicado difundido a primera hora del domingo.

"Mientras regresaba a casa tras la cena del Día de Lincoln del condado de La Crosse, el avión en el que viajaba perdió potencia al acercarnos al aeropuerto del centro de Wausau. El piloto realizó un aterrizaje de emergencia en el agua, en el lago Wausau", declaró Tiffany en el comunicado.

"Tras el aterrizaje, llamamos al 911. Cuando el avión comenzó a sumergirse, salimos de la aeronave y nadamos hasta una zona poco profunda, donde esperamos hasta que los servicios de emergencia nos alcanzaron en barco,", añadió.

Tiffany expresó su "más sincero agradecimiento al piloto, al Cuerpo de Bomberos de Wausau, y a todos los servicios de emergencia que acudieron en nuestra ayuda con tanta rapidez".

"Nos sacaron sanos y salvos del agua y nos trasladaron al Hospital Aspirus de Wausau, donde recibimos una atención excelente. Afortunadamente, tanto el piloto como yo solo sufrimos heridas leves", afirmó.

"Dios nos ha protegido esta noche, y estoy increíblemente agradecido de estar aquí en el hospital con mi esposa, Chris, a mi lado. Una experiencia como esta te recuerda lo preciosa que es la vida", añadió.

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